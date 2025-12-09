الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
ماذا يحتاج منتخب مصر أمام الأردن لبلوغ ربع نهائي كأس العرب؟

18 حجم الخط

يترقب عشاق ومحبو منتخب مصر المشارك في كأس العرب المباراة المصيرية التي تجمعه اليوم الثلاثاء أمام نظيره الأردني، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في العرس العربي المقام حاليا على الأراضي القطرية.

فرص منتخب مصر لبلوغ ربع نهائي كأس العرب

يدخل منتخب مصر مباراته المصيرية أمام منتخب الأردن وهو يمتلك فرصتين فقط، من أجل تحقيق حلمه في التأهل للدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب.

الفرصة الأولى والأكثر ضمانا لتأهل منتخب مصر هو الفوز بأي نتيجة على منتخب النشامي في لقاء الغد، حيث يرتفع رصيده إلى 5 نقاط، ووقتها سيتأهل مباشرة للدور ربع النهائي وصيفا للمجموعة الثالثة خلف منتخب الأردن المتصدر بـ6 نقاط.

 

أما الفرصة الثانية فهى تحقيق التعادل أمام منتخب الأردن ووقتها، سيتأهل منتخب مصر أيضا للدور ربع النهائي برصيد 3 نقاط، ولكن تأهله سيكون مشروطا بانتهاء مباراة منتخبي الكويت والإمارات في نفس المجموعة بالتعادل بين الفريقين بأي نتيجة، حيث يتوقف وقتها رصيد الامارات والكويت عند نقطتين ويودعان البطولة معا.

ماذا حقق منتخبا مصر والأردن قبل لقاء الغد؟

 كان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الأولى أمام الكويت بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد لوسيل، فيما انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإماراتي في الجولة الأولى، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب.

منتخب مصر يتعادل مع الإمارات

وفي الجولة الثانية وقع منتخب مصر في فخ التعادل مع نظيره المنتخب الإماراتي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل. 

أما منتخب الأردن فحقق ثاني انتصاراته في الجولة الثانية علي حساب الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 6 نقاط انفرد بها بصدارة المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب.

 

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة الأردن

الأول: الأردن - 6 نقاط

الثاني: مصر - نقطتين

الثالث: الإمارات - نقطة واحدة

الرابع: الكويت - نقطة واحدة

