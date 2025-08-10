محافظ الفيوم يتابع أعمال الموجة 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حملات إزالة التعديات التي يجري تنفيذها بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، وجهات الولاية، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواءً بالزراعة أو البناء، واسترداد حق الشعب، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ.

الحالات المستهدفة من الموجة 27

وقال محافظ الفيوم، إن الحملات تستهدف إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أملاك الدولة سواءً بالبناء أو الزراعة، وسيتم التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وقد بدأت أعمال الموجة 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، أمس السبت 9 أغسطس الجاري، وتستمر حتي 24 اكتوبر المقبل.

خريطة الحالات التي تم ازالتها

وأضاف محافظ الفيوم، أن حملات الإزالة قد تمكنت خلال اليوم الأول، من إزالة 78 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، منها 20 حالة بمركز الفيوم، و15 حالة بكلٍ من مراكز أبشواي وطامية ويوسف الصديق، و9 حالات بمركز سنورس، و4 حالات بمركز إطسا.

يُذكر أن الموجة 27 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، الأولى خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس 2025، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025، فيما تستمر المرحلة الثالثة من الموجة خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر 2025.

