اللواء أسامة صالح يشارك في المؤتمر الدولي للاستثمار بالموانئ الخضراء والذكية

شارك اللواء بحري أ.ح. أسامة صالح محمد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر للتشغيل في فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار بالموانئ الخضراء والذكية الذي انعقد في العاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2025، بمشاركة واسعة من صانعي السياسات الحكومية ومسؤولي التمويل الدولي وخبراء البيئة والموانئ من مختلف دول العالم.

ويُعد المؤتمر منصة دولية ينظّمها مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بمشاركة كبرى مؤسسات التمويل العالمية، وعلى رأسها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، البنك الآسيوي للتنمية، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، بنك أمريكا اللاتينية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، حيث استقطب الحدث ما يقرب من حوالى 80 مشاركًا من 80 دولة، بينهم وزراء ومسؤولو موانئ وممثلو شركات الشحن الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص المعني بتطوير منظومة النقل البحري.

شارك نائب رئيس الهيئة ضمن الوفد الدولي بزيارة ميدانية إلى ميناء تيانجين الصيني، الذي يُعد واحدًا من أكبر الموانئ في شمال الصين وأحد أكثر الموانئ تطورًا في العالم، بطاقة تداول سنوية تصل إلى 20 مليون حاوية مكافئة.

وخلال الزيارة، اطّلع اللواء بحري أ.ح. أسامة صالح على أحدث تقنيات إدارة الموانئ الذكية، خاصة في مجالات التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي وأنظمة التحكم المتقدمة، والتي تمثل نموذجًا ملهمًا للتطبيق في الموانئ المصرية مستقبلًا.

تحقيق الاستدامة البيئية عبر تطبيق منظومة متكاملة لخفض الانبعاثات ورفع كفاءة استخدام الطاقة

وحظيت المشاركة باهتمام خاص في جلسات المؤتمر المتعلقة بتبادل الخبرات ودراسات الحالة، حيث قدّم اللواء بحرى أ.ح. أسامة صالح محمد عرضًا شاملًا حول التجربة المصرية في تطوير موانئ البحر الأحمر، ركّز خلاله على جهود الميناء في تحقيق الاستدامة البيئية عبر تطبيق منظومة متكاملة لخفض الانبعاثات، ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المناخية، إلى جانب تنفيذ مشروعات متقدمة في إدارة الموارد المائية والنفايات بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية للموانئ الخضراء.

كما استعرض أحدث خطوات التحول الرقمي داخل الميناء، مشيرًا إلى أن موانئ البحر الاحمر يعد واحدا من أبرز الموانئ المصرية التي تبنت منظومات تشغيل ذكية تعتمد على الربط الإلكتروني للجهات العاملة وتطوير البنية الرقمية وإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة عمليات التراكى والمناولة، بما يسهم في تقليل زمن انتظار السفن وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية للميناء في سوق الخدمات اللوجستية.

كما شارك نائب رئيس هيئة الميناء في جلسات النقاش المفتوحة التي تناولت التحديات التي تواجه موانئ الجنوب العالمي، وسبل تعزيز مشروعات الموانئ الخضراء والذكية، وآليات التمويل الدولي للمشروعات الاستراتيجية، حيث أتاح المؤتمر منصة لتبادل الأسئلة والخبرات والدروس المستفادة بين مختلف الدول المشاركة، مع التأكيد على أن موانئ البحر الأحمر مؤهل للانخراط في المشروعات ذات الصلة بمجالات الاستدامة أو التحول التكنولوجي، وأنه يمتلك مقومات تؤهله ليكون نموذجًا قابلًا للتطبيق في الموانئ الإقليمية الأخرى، خاصة في ظل الجهود المستمرة لتطوير بنيته التحتية وخدماته الرقمية ضمن الخطة التى أرسى دعائمها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتطوير كافة الموانئ المصرية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للنقل واللوچستيات وتجارة الترانزيت.

