نجم الزمالك السابق: لا بد من مشاركة الونش والعراقي في التشكيل الأساسي أمام الأردن

تحدَثَ محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق عن المباراة الحاسمة للمنتخب الوطني الثاني لكرة القدم بقيادة مدربه حلمي طولان أمام نظيره الأردني، اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب المقام في قطر.

تعديلات على تشكيل المنتخب أمام الأردن

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج البريمو، مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: لا بد من إجراء تعديلات عديدة في تشكيل المنتخب الثاني أمام الأردن، وعلى رأسها الاعتماد على محمود حمدي الونش في مركز قلب الدفاع بدلًا من رجب نبيل، كما أن كريم العراقي الأفضل للتواجد في مركز الظهير الأيمن بدلًا من أكرم توفيق، على أن ينتقل الأخير إلى مركز وسط الملعب، والإبقاء على محمد النني في مقاعد البدلاء.

وتابع: كريم العراقي قدم آداءً مميزًا في مباراة الإمارات بالجولة الماضية لبطولة كأس العرب 2025، ونجح في صناعة هدف التعادل للمنتخب الوطني الذي سجله مروان حمدي، كما أنه يسير بشكل جيد مع فريق المصري البورسعيدي هذا الموسم، وكان يجب الاعتماد عليه أساسيًا في المباراتين الماضيتين.

وأتم: لدي نصيحة أريد توجيهها إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام وابراهيم حسن، وهي أن يمتنعوا عن الإدلاء بالتصريحات خلال الفترة المقبلة، وعدم الحديث في أمور بعيدة كل البعد عن كرة القدم، خاصةً أن المنتخب الوطني مقبل على المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالمغرب، ولابد من الهدوء واحتواء جميع اللاعبين، وعدم الدخول في صدام مع أي منهم.

