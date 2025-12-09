كمال شعيب: قرار سحب أرض الزمالك صدر قبل انتهاء موعد المدة الإضافية

18 حجم الخط

قال كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، إن القلعة البيضاء كانت وما زالت "نادي الدولة"، مؤكدًا أن النادي لم يدخل في أي صدام مع أي جهة وطنية في ملف أرض 6 أكتوبر أو غيره.

وأضاف شعيب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، أن ما تردد بشأن اعتذار المهندس هشام نصر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الإشراف على ملف أرض أكتوبر "غير صحيح على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل بشكل متجانس وكل ملف يُدار وفق خطة واضحة.

وأكد شعيب أن مجلس إدارة الزمالك يتواصل حاليًا مع كافة الجهات المعنية من أجل استعادة حق النادي في أرض 6 أكتوبر، مشددًا على أن النادي سيمضي في الإجراءات القانونية والرسمية حتى يحصل على كامل حقوقه دون أي توتر أو خلاف مع مؤسسات الدولة.

وأوضح:"قرار سحب أرض الزمالك جاء قبل إنتهاء موعد المدة الإضافية التي منحتها الوزارة للنادي، مؤكدا أن النادي لم يخطئ في ملف أرض 6 أكتوبر".

وزير الرياضة يعلن موعد انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد إن الأسبوع القادم سيشهد إجراءات بشأن أرض نادي الزمالك، معلقا: “لن نترك أي مؤسسة رياضية في مصر وسنعمل على دعمها”.

وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه كان هناك حديث مع إدارة نادي الزمالك، مؤكدا أن الحلول موجودة، وأنا أشعر بجماهير نادي الزمالك كمسئول عن الرياضة.

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أكد أن قضية أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر تتم معالجتها بمنتهى الحرص والاحترام، مشددًا على تقديره الكامل لجماهير النادي وإدارته، ومؤكدًا أن الزمالك يُعد أحد الأعمدة الجماهيرية الرئيسية في الرياضة المصرية و"نادي الدولة".

وأوضح الوزير أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك في عام 2003، لكنها مرت بظروف إدارية وتنظيمية معقدة على مدار السنوات الماضية، وانتهت بالفعل المدة الإضافية النهائية الممنوحة للنادي، ما أدى إلى وصول الملف إلى وضع قانوني وإجرائي يستلزم تدخل الجهات المختصة.

