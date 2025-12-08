الزمالك يكشف حقيقة توقيع غرامات مالية حال عدم حضور الجمعية العمومية

18 حجم الخط

أكد اللواء حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من أجل الإعداد لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي المقرر لها غدًا الثلاثاء.

وأوضح المدير التنفيذي في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، أن النادي قام بـ تنقية وتحديث جداول أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت، وذلك من خلال مديرية الشباب والرياضة، لضمان سلامة الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالجمعية.

وشدد حسن موسى على أنه لا توجد أي غرامات مالية على الأعضاء في حال عدم حضور الجمعية العمومية، موضحًا أن هذا القرار صادر عن إدارة النادي، وسبق تطبيقه في مناسبات سابقة.

وأضاف أن الجمعية العمومية ستُعقد بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، وفقًا للوائح المنظمة.

واختتم المدير التنفيذي تصريحاته بالتأكيد على أن النصاب القانوني لاكتمال الجمعية العمومية سيكون صحيحًا بحضور 10 آلاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت.

أرض الزمالك بأكتوبر

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الأسبوع القادم سيشهد إجراءات بشأن أرض نادي الزمالك، معلقا: “لن نترك أي مؤسسة رياضية في مصر وسنعمل على دعمها”.

وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه كان هناك حديث مع إدارة نادي الزمالك، مؤكدا أن الحلول موجودة، وأنا أشعر بجماهير نادي الزمالك كمسئول عن الرياضة.

