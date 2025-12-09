كمال شعيب: لا مخالفات في ملف أرض نادي الزمالك والتحقيقات ستكشف الحقيقة

18 حجم الخط

أكد كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن ملف أرض النادي يخضع لعدة مسارات قانونية، موضحًا أن هناك بلاغًا مقدمًا ضد مجلس إدارة الزمالك إلى جانب قضية منفصلة تتعلق بسحب الأرض، مشيرًا إلى أن السحب لا يرتبط مباشرة بالبلاغ، لكنه كان له تأثير كبير في القضية.

وأضاف كمال شعيب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، أن التحقيقات الجارية بشأن البلاغ تتم بسرية كاملة داخل جهات التحقيق، لافتًا إلى أن المعلومات التي وصلت إليه حتى الآن تشير إلى عدم وجود أي مخالفات على مجلس إدارة الزمالك في هذا الملف.

وتابع المستشار القانوني أن مجلس الإدارة هو من بادر بنفسه بالتقدم بطلب إلى النائب العام لسرعة التحقيق وإظهار الحقيقة، مؤكدًا استعداد المجلس الكامل للمثول أمام جهات التحقيق لإثبات سلامة موقفه.

وشدد على أن ملف الأرض يعد من أهم المشروعات داخل النادي، وقد تم التعامل معه بـ"أعلى درجات الدقة والالتزام بالقوانين واللوائح"، مؤكدًا أنه لا يوجد أي شبهة تقصير أو خطأ إداري في هذا الملف، وأن التحقيقات المنتظرة ستثبت ذلك، خاصة أن المشروع يمثل خطوة ضخمة ومهمة في مستقبل النادي.

وزير الرياضة يعلن موعد انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الأسبوع القادم سيشهد إجراءات بشأن أرض نادي الزمالك، معلقا: “لن نترك أي مؤسسة رياضية في مصر وسنعمل على دعمها”.

وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه كان هناك حديث مع إدارة نادي الزمالك، مؤكدا أن الحلول موجودة، وأنا أشعر بجماهير نادي الزمالك كمسئول عن الرياضة.

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أكد أن قضية أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر تتم معالجتها بمنتهى الحرص والاحترام، مشددًا على تقديره الكامل لجماهير النادي وإدارته، ومؤكدًا أن الزمالك يُعد أحد الأعمدة الجماهيرية الرئيسية في الرياضة المصرية و"نادي الدولة".

وأوضح الوزير أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك في عام 2003، لكنها مرت بظروف إدارية وتنظيمية معقدة على مدار السنوات الماضية، وانتهت بالفعل المدة الإضافية النهائية الممنوحة للنادي، ما أدى إلى وصول الملف إلى وضع قانوني وإجرائي يستلزم تدخل الجهات المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.