فاركو يستضيف المقاولون في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، يستضيف فاركو نظيره المقاولون العرب في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، في افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026، باستاد حرس الحدود بالمكس.

ويتواجد فاركو والمقاولون العرب ضمن المجموعة الأولى في كأس الرابطة والتي تضم فرق الأهلي وطلائع الجيش، وغزل المحلة وإنبي، وسيراميكا كليوباترا.

حكام مباراة فاركو ضد المقاولون

حكم الساحة: عبد الحكيم ناصر

المساعد الأول: يوسف البساطي

المساعد الثاني: عمران فريج

الحكم الرابع: أحمد حمدي

حكم الـ VAR: وليد ناجي

مساعد الـ VAR: شريف عبد الله

وتبدأ فعاليات كأس عاصمة مصر اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي الخاصة بمشاركة المنتخبات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وتمتد مواجهات دور المجموعات حتى 17 يناير 2026.

مواعيد الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

الثلاثاء 9 ديسمبر

فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – استاد حرس الحدود

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – استاد هيئة قناة السويس

بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – استاد 30 يونيو

الأربعاء 10 ديسمبر

طلائع الجيش × سيراميكا – 5 مساءً – استاد جهاز الرياضة

زد × سموحة – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – استاد الإسماعيلية

الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد × المصري – 5 مساءً – إستاد السويس الجديد

وادي دجلة × بتروجيت – 8 مساءً – إستاد السلام الدولي

الجمعة 12 ديسمبر

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – إستاد القاهرة الدولي

مجموعات كأس عاصمة مصر



المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.



المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

