الأربعاء 28 يناير 2026
ألقى عليها مادة مجهولة، نجاة النائبة إلهان عمر من هجوم في مينيابوليس

النائبة إلهان عمر،
النائبة إلهان عمر،
قالت النائبة الأمريكية إلهان عمر، ممثلة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، إنها في "حالة جيدة" بعد تعرضها لهجوم من رجل ألقى عليها مادة مجهولة خلال اجتماع جماهيري.


ووقع الهجوم، بعد لحظات من مطالبة عمر، وهي من أصول صومالية، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم بالاستقالة وإلغاء إدارة الهجرة والجمارك (ICE).

ووقعت الحادثة بعد تصفيق الحضور لكلمتها، حيث اقترب المهاجم من المنصة صارخًا ورمى شيئًا بالقرب منها، قبل أن يخرجه حراسها ويعتقل فورًا بتهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة ويودع سجن مقاطعة هينيبين، وفق تقرير الشرطة.

وأكدت عمر لشبكة CNN أنها "نجت من الحرب، وسأنجو من الترهيب"، مضيفة: "مينيسوتا قوية وستظل صامدة"، وطالبت الحضور بالهدوء لمواصلة الحوار دون إفساد المناسبة.

وتعد عمر أول أمريكية من أصل صومالي في الكونجرس، وتعرضت لانتقادات حادة من الرئيس دونالد ترامب الذي وصف الصوماليين في مينيسوتا بـ"الحثالة" ودعاهم للعودة إلى ديارهم، وسط توترات متصاعدة حول سياسات الهجرة في الولاية.

