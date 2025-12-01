الإثنين 01 ديسمبر 2025
النيابة تطلب التحريات حول واقعة مصرع موظفة في حادث تصادم بالتجمع

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة بالتصريح بدفن جثة موظفة لقيت مصرعها في حادث تصادم بمنطقة التجمع الخامس عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى طريق جمال عبد الناصر بالتجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبصحبتها سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ.


وبالانتقال والفحص تبين وفاة موظفة إثر حادث تصادم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.


نصائح لقائدي السيارات حرصًا على سلامتهم والحد من الحوادث 


وأعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، الإرشادات اللازمة للحد من الحوادث على الطرق، وحرصًا على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

ونصحت وزارة الداخلية، قائدى السيارات بإستعمال الأضواء غير المبهرة، واستخدام أنوار الإنتظار لتكون مرئيًا للغير، ومضاعفة مسافة الأمان، وفي حالة الأعطال الانتظار في أقصى اليمين ووضع المثلث التحذيري.



