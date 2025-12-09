وصول 116 بطاقة تموينية ذكية للمواطنين بالوادي الجديد

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، وصول دفعة جديدة من البطاقات التموينية فئات "بدل تالف" و"بدل فاقد" و"فصل اجتماعي"، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهود المحافظة في تطوير منظومة الدعم التمويني وتلبية احتياجات المواطنين، مع ضمان سرعة وسهولة الحصول على الخدمات.

وأكدت «سلوى»، أنه سيجري تسليم البطاقات للإدارات التموينية، بواقع 59 بطاقة لمركز الخارجة، و37 بطاقة لمركز الداخلة، و4 بطاقات لمركز بلاط، و13 بطاقة لمركز الفرافرة، و3 بطاقات لمركز باريس، بواقع 22 بطاقة بدل تالف، و40 بدل فاقد، و54 فصل اجتماعي.

وشددت مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

استخراج بطاقة تموينية

وطالبت مدير تموين الوادي الجديد، المواطن أن يتقدم للمكتب التمويني التابع له بإدخال بياناته برقم هاتفه الخاص به للشركة بحيث أن الكارت الجديد لن يفعل إلا بمعرفة المواطن نفسه عن طريق إرسال رسالة للرقم 9136 لتصل إليه رسالة لتفعيل بطاقته وذلك لضمان عدم تفعيل البطاقة إلا بواسطة المواطن صاحب البطاقة.

وأشارت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، إلي أنه جار العمل على تلقى طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية سواء بدل فاقد أو تالف أو إصدار جديد لضمان أن تغطى المنظومة التموينية كافة قرى ومراكز المحافظة.

من جهته، أوضح المهندس صلاح حلمي، مدير مركز خدمة المواطنين الرئيسي بالخارجة، أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليم البطاقات الجديدة لأصحابها بشكل منظم، حيث سيتم التسليم شخصيًا في مركز خدمة المواطنين بعد التحقق من الهوية عبر بطاقة الرقم القومي، وذلك لضمان وصول الشفافية التامة.

تواصل مديرية تموين الوادي الجديد، دورها الفاعل في تعزيز شتى صور الدعم للمواطن، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

