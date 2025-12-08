مديرية الزراعة بالوادي الجديد تعلن تدمير أوكار الخفاش وفئران الحقل بـ 1800 فدان

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تدمير أوكار الخفاش في زراعات المحافظة ومكافحة فئران الحقول والنمل الأبيض في مناطق متفرقة.

نجاحات المقاومة بالوادي الجديد

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن المديرية نجحت في مكافحة فئران الحقول على مساحة 1800 فدان على مستوى مراكز المحافظة الإدارية مع وضع خطة مع مديرية الشئون الصحية لمكافحة الفئران في المنازل المتاخمة المجاورة لهذه المزارع.

أضاف مجد، أن مديرية الزراعة نجحت في مقاومة حشرة النمل الأبيض في 15 موقعا بواقع 6 وحدات سكنية و9 منشآت حديثة من خلال فرق المقاومة والمبيدات اللازمة.

هذا وقد أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة لحماية المحاصيل الصيفية من خطر الفئران ومكافحة القوارض، لحماية الإنتاج الزراعى من مخاطرها الاقتصادية وتهديدها للمحاصيل بمختلف المحافظات.

تعتمد الخطة على رفع المعاناة عن المزارعين من الخسائر التي تسببها الفئران للمحاصيل، والأضرار الصحية الناجمة عنها، لمقاومة الفئران عقب حصاد المحاصيل الشتوية بجميع المحافظات، حيث تعد الوزارة سنويا 3 حملات جماعية لمقاومة الفئران، عقب حصاد المحاصيل الشتوية والصيفية وتحزيم القمح قبل طرد السنابل.

هذا وقد وضعت الوزارة خطة مستقبلية لمتابعة الكثافة العددية للفئران والخسائر التي تسببها للمحاصيل المختلفة على مستوى الجمهورية، مع توفير المبيدات بأنواعها حسب احتياج كل محافظة. وأوضح أنه تم توزيع مبيدات القوارض بأنواعها حسب احتياجات كل محافظة، وإجراء عمليات الصيانة المستمرة للمحاصيل، والاستعداد لإجراء العلاجات الموسعة بطعم «فوسفيد الزنك» عقب حصاد المحاصيل الصيفية في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وشددت الوزارة على الاستمرار في عمليات التدريب والتوعية المستمرة في مكافحة القوارض، والعمل على القضاء على الفئران بالوسائل الميكانيكية والكيماوية بقدر الإمكان ومراعاة أن تكون المحافظة على البيئة عاملا أساسيًا في هذا المجال، مع المحافظة على التوازن بين الفئران وأعدائها الطبيعية الموجودة بالحقول، لافتا إلى أهمية دور المزارع في المقاومة والتدريب المستمر والتوعية للجهاز الفنى والمزارع، مع حصر مناطق بؤر الإصابة بالقوارض دوريًا وتحديدها خاصة عقب حصاد المحاصيل الشتوية والصيفية سنويًا لتنفيذ العلاج الشامل الموسع بالمناطق المصابة بالقوارض. ولفت إلى أهمية دور وحدة الإنتاج وتعبئة المبيدات في توفير الطعوم المسيلة للدم «الراكومين»، لاستخدامها في الحملات الجماعية الدورية المستمرة على مدار العام وصيانة المحاصيل التي تكون قائمة خاصة الاستراتيجية كالقمح والقصب والقطن، ويتم بيعها للمزارعين حيث يتم توفير هذا المبيد بسعر زهيد جدًا مقارنة بالأسعار المتداولة بالسوق المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.