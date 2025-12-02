بالأسماء، إصدار 118 بطاقة تموينية ذكية للمواطنين بالوادي الجديد

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، وصول 118 بطاقة تموينية ذكية جديدة (بدل فاقد – بدل تالف – فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها، على أن يتم تسليم البطاقة لصاحبها شخصيًّا بصورة البطاقة الشخصية.

وأكدت، أنه يجري اليوم تسليم البطاقات للإدارات التموينية، بواقع 57 بطاقة لمركز الخارجة، و47 بطاقة لمركز الداخلة، و1 بطاقة لمركز بلاط، و13 بطاقة لمركز الفرافرة.

وشددت مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

وطالبت “مصطفى”، المواطن أن يتقدم للمكتب التمويني التابع له بإدخال بياناته برقم هاتفه الخاص به للشركة بحيث أن الكارت الجديد لن يفعل إلا بمعرفة المواطن نفسه عن طريق إرسال رسالة للرقم 9136 لتصله رسالة لتفعيل بطاقته وذلك لضمان عدم تفعيل البطاقة إلا بواسطة المواطن صاحب البطاقة.

وأشارت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، إلي أنه جار العمل على تلقى طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية سواء بدل فاقد أو تالف أو إصدار جديد لضمان أن تغطى المنظومة التموينية كافة قرى ومراكز المحافظة.

مركز خدمة المواطنين بالخارجة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات من الدكتورة سلوى مصطفى وتحت إشراف الأستاذ صلاح حلمي، رئيس مركز خدمة المواطنين، عن استعداد المركز لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المتعلقة بالبطاقة التموينية للمواطنين.

علمًا بأن الخدمات المقدمة تشمل:

1. إصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية.

2. نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى، مع ضرورة إثبات تغيير محل الإقامة إلى المحافظة الجديدة.

3. إضافة الزوجة إلى بطاقة الزوج، بشرط أن تكون مسجلة على بطاقة تموينية أخرى.

4. نقل إضافة الأبناء من بطاقة الجد إلى بطاقة الأب.

5. الفصل الاجتماعي للمتزوج حديثًا وإنشاء بطاقة تموينية جديدة له، بشرط أن يكون مضافًا على بطاقة تموينية سابقة.

6. فصل المطلقات والأرامل في بطاقات مستقلة، بشرط تسجيلهن على بطاقات تموينية حالية.

7. تغيير الرقم السري للبطاقة التموينية.

ويحث المركز المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات التوجه إلى مقر المركز بمبنى المديرية خلف النادي الاجتماعي خلال أوقات العمل الرسمية.

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، وتوجيهات الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام المديرية، بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتلقي الخدمات بشكل ميسر، تلك الخدمات تأتي إطار خطة وزارة التموين لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.