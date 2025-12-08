طرح أسماك مشروعات الاستزراع السمكي في أسواق الوادي الجديد

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن طرح أسماك مشروعات الاستزراع السمكي التي تنفذها المحافظة في مركز الداخلة في الأسواق.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، طرح إنتاج الدورة الثانية من أسماك البلطي الحي والطازج، بأوزان تتراوح من 600 جرام إلى 1 كيلوجرام، بمشروع الاستزراع السمكي المقام على مساحة فدانين بقرية الموشية بمركز الداخلة، مرخّصًا من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والذي يضم منظومتين للاستزراع تشملان 11 حوضًا بطاقة إنتاجية مستهدفة تتراوح بين 15 و25 طنًا، مع تطبيق نظام تشغيل متكامل بإجمالي 9 صوب تعمل بالطاقة الشمسية والري الحديث، وتوفر كميات من الخضر الطازجة للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أن الصوب الزراعية بالمشروع تطرح خضر وفاكهة طازجة بأسعار مخفضة في إطار خطة محافظة الوادي الجديد، لدعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز مشروعات الاستزراع السمكي والزراعات التكاملية لتوفير منتجات طازجة بأسعار مناسبة للمواطنين.

منظومة الاستزراع السمكى الحكومى

وحققت محافظة الوادى الجديد، إنجازا كبيرا فى منظومة الاستزراع السمكى الحكومى على مستوى الوحدات المحلية القروية من خلال تنفيذ مشروعات بيئية لإنتاج الأسماك الطازجة والخالية من الملوثات نظرا لتربيتها وفقا لأفضل سبل الإنتاج الصحية والتى حققت وفرة إنتاجية كبيرة ومنها نجاح حصاد الحوض الثالث بمزرعة أسماك بنك الطعام المصري بقرية الشيخ مرزوق بالفرافرة، بإجمالي إنتاجية للمزرعة 25 طن تقريبًا، والتي يتم طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال 14 منفذ تشمل منافذ الوحدات المحلية بالمدينة والقرى والجمعيات الأهلية. كما يتم طرح كميات من أسماك مفيض باريس بأسعار تنافسية مخفضة للكيلو من أسماك البلطى الطازجة.

