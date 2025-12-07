وزير الإسكان يزف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن أرض أكتوبر

18 حجم الخط

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن قضية أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر تتم معالجتها بمنتهى الحرص والاحترام، مشددًا على تقديره الكامل لجماهير النادي وإدارته، ومؤكدًا أن الزمالك يُعد أحد الأعمدة الجماهيرية الرئيسية في الرياضة المصرية و"نادي الدولة".

تاريخ أرض الزمالك: تخصيص منذ 2003 وانتهاء المدد الإضافية

وأوضح الوزير أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك في عام 2003، لكنها مرت بظروف إدارية وتنظيمية معقدة على مدار السنوات الماضية، وانتهت بالفعل المدة الإضافية النهائية الممنوحة للنادي، ما أدى إلى وصول الملف إلى وضع قانوني وإجرائي يستلزم تدخل الجهات المختصة.

إجراءات وزارية قائمة وتنسيق مباشر مع وزير الشباب والرياضة

وأشار الشربيني خلال لقائه ببرنامج “الحكاية ” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر” إلى أن لجان الوزارة اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة وفق القواعد المنظمة، مؤكدًا وجود تنسيق شامل مع وزير الشباب والرياضة لإيجاد حلول بديلة مناسبة، على أن يتم عرض المقترحات على رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى أفضل خيار يحافظ على نادي الزمالك وفي الوقت نفسه يحمي أراضي الدولة.

حلول بديلة قيد الدراسة.. والمهلة المتوقعة لا تتجاوز 4 أشهر

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على الوصول إلى حل مجدٍ وعملي في أسرع وقت ممكن، وأنه من المتوقع ألا تستغرق عملية الوصول إلى اتفاق نهائي أكثر من أربعة أشهر، في ظل الجهود المشتركة التي تُبذل حاليًا لحل الإشكالية بشكل كامل.

لا عروض على أرض الزمالك ولا ميزة استثمارية خاصة: “الموضوع كله إجرائي بحت”

وشدد الشربيني على أن أرض نادي الزمالك لا تتمتع بأي ميزة استثمارية استثنائية، ولم يتقدم أي مستثمر أو مطور بطلب للحصول عليها، مؤكدًا أن القضية ليست لها أي أبعاد تجارية، بل هي مسألة إجرائية بحتة.

وأوضح كذلك أن الوزارة طرحت على نادي الزمالك عدة حلول متنوعة، وما زالت النقاشات قائمة للوصول إلى أنسبها.

التزام حكومي بالحفاظ على الزمالك مثل الحفاظ على أملاك الدولة

واختتم الوزير بتأكيد حرص الدولة الكامل على الحفاظ على كيان نادي الزمالك باعتباره ناديًا جماهيريًا عريقًا، مع الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية التي تضمن حماية أراضي الدولة واستخدامها بالشكل الأمثل، ليعلق عمرو أديب:"انتوا عارفين ظروف الزمالك وأزمته ياريت يبقى فيه حلول بديلة اللي من خلال كلامك أفهم انه ممكن يكون الحل البديل أرض بديلة".

