15 معلومة ترصد جهود مصر بقيادة السيسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

اليوم العالمي لحقوق الإنسان

تحتفل دول العالم بـ اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من ديسمبر من كل عام تخليدا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والتي تعد مناسبة للتأكيد على مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطني والدولي وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تشكل ركيزة للتقدم والتنمية الشاملة.

جهود مصر في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان

وترصد فيتو جهود مصر بقيادة السيسي في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان كالتالي:

1- شهدت مصر في السنوات الأخيرة طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من قناعة وطنية ذاتية بضرورة إعلاء وتنمية المواطن المصرى وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز وهو ما لم يكن ليتحقق لولا توافر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على المستويين التشريعي والممارسة العملية وذلك بتوجيهات مستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

2- فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨ ويعد هذا الفوز الثالث لمصر بعضوية المجلس منها فترتين خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يعكس الثقة في الدور المصري الفاعل في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

3- الانتصار يشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات مهمة في هذا الملف، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام ٢٠٢١ ومتابعة تنفيذها من خلال التقارير التنفيذية.

4- توجيهات رئاسية بالبدء في الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان يتم تطبيقها مع انتهاء الاستراتيجية الحالية وتطوير منظومة العدالة الجنائية وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة ودمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في خطط وموازنات عدد من الوزارات والهيئات وتكثيف برامج التدريب وبناء القدرات داخل أجهزة الدولة.

جهود الدولة المصرية مؤخرا في ملف حقوق الإنسان

5- جهود كبيرة قامت بها الدولة المصرية مؤخرا في ملف حقوق الإنسان وما شهدته من تطور في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث حققت مصر إنجازات خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الوطني في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وإعلاء قيم الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة وامتدادا لسلسلة النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المصرية على الصعيد الدولي ودليلا جديدا على ثقة المجتمع الدولي في الرؤية المصرية تجاه دعم الاستقرار والتنمية واحترام القانون الدولي وتعزيز منظومة حقوق الإنسان العالمية فضلا عن دور مصر المحورى في دعم الامن والسلام والاستقرار وجهودها الحثيثة في خفض التصعيد بالمنطقة وآخرها قمة شرم الشيخ للسلام التاريخية التي عقدت أكتوبر الماضي والتي مثلت نقطة فاصلة في تاريخ المنطقة وتعكس التقدير الدولي للجهود المصرية المخلصة لدعم السلام وقيم التسامح والتعايش المشترك.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

6- كان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة تحول في مسار العمل الوطني باعتبارها بوصلة لمختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مقدمتهم المجتمع المدني والمجلس القومى لحقوق الإنسان وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وإطلاق مبادرات طويلة المدى في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تكثيف جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات.

ملف حقوق الإنسان في مصر شهد طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس السيسي

7- ملف حقوق الإنسان في مصر شهد طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم حيث تم العمل بشكل جاد على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مختلف المجالات بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي جهود تستهدف في المقام الأول مصلحة المواطن المصري قبل أن يكون لإرضاء أي طرف آخر.

8- الدولة الحديثة والعصرية التي يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامتها لا تقتصر فقط على البُعد الاقتصادي والاجتماعي، بل تركز بشكل رئيسي على تنمية الإنسان والمواطن، مع تحسين أوضاع حقوقه الأساسية في قلب هذه العملية.

9- آلية المراجعة الدورية التي استحدثها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تخضع بموجبها جميع دول العالم لهذه المراجعة كل خمس سنوات حيث أن هذه الآلية توفر منصة هامة لكل دولة لعرض إنجازاتها في مجال حقوق الإنسان والتحديات القائمة وأي مشاكل قد تعرقل تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالترقية المستمرة لأوضاع حقوق الإنسان.

إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

10- مصر كونها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان تخضع لهذه الآلية مثل غيرها من الدول، ويعتبرها فرصة ذهبية لتقديم عرض شامل للإنجازات التي تحققت في الملف الحقوقي بما يتماشى مع المقاربة الشاملة لحقوق الإنسان التي تشمل الجوانب المدنية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

11- مصر لها بصمة كبيرة جدا في إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث أن المجتمع الدولي يقدر الرؤية الشاملة المصرية لمسألة حقوق الإنسان، كما أن مجلس أمناء الحوار الوطني أصدر مؤخرا عددا من التوصيات لدعم وتمكين الشباب والمرأة.

12- هناك مبادرات تم اتخاذها خلال 10 سنوات الماضية ومنها تكافل وكرامة وكان لها دور مهم جدًا في الحد من الفقر وتوسيع المظلة الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجا ومشروع “حياة كريمة” والذي بات محل تقدير المجتمع الدولي ككل، خاصة وأن الأمم المتحدة طالبت مصر بمساعدة العديد من الدول الشقيقة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والاستفادة من هذه التجربة الرائدة وتطبيقها في هذه الدول.

13- الدولة المصرية تقوم ببرامج محددة تستهدف الشباب من أجل نشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان صدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث تضمن مجموعة مواد تتعلق بالحقوق الخاصة بالتقاضي وتوفير الضمانات الكاملة لكل الأطراف كما أن مصر اتخذت قرارا بغلق وهدم أكثر من 40 سجنا قديما وإنشاء مراكز للتأهيل بدلا منها.

14- مصر سنت تشريعا مهما لقانون المنظمات الأهلية يمثل طفرة في التعامل مع المجتمع المدني حيث أن مصر تتعامل مع المجتمع المدني المصري والمجتمع المدني الأجنبي بشكل يتم بشفافية وانفتاح في إطار احترام قانون المنظمات الأهلية.

15- تستضيف مصر عدد هائل من اللاجئين وتقدم لهم خدمات كاملة كضيوف مثلما تفعل مصر خاصة وأن مصر تعاملهم كالمواطن المصري ولديهم الحق أيضا في الاستفادة من الخدمات الأساسية سواء التعليم أو الصحة بالإضافة إلى دمجهم داخل المجتمع المصري حيث إن مصر لديها أكثر من 9.5 مليون ضيف أجنبي يتم معاملتهم كمواطنين مصريين.

