رياضة الدقهلية تطلق مبادرة لتأهيل الشباب لسوق العمل عبر “نادي البحث عن وظيفة”

18 حجم الخط

شهد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، فعاليات نادي البحث عن وظيفة، والذي يأتي في إطار المبادرة القوية لتأهيل الشباب لسوق العمل، وتنظمه مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية – الإدارة العامة للشباب، بمركز التنمية الشبابية بـاستاد المنصورة الرياضي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث يستمر نادي البحث عن وظيفة حتى 18 ديسمبر الجاري، على مدار 10 أيام تدريبية، بمشاركة 20 شابًا وفتاة من أعضاء النادي، بهدف تنمية مهارات البحث عن عمل، وتأهيل الشباب للاندماج الفعال في سوق العمل.

وجاءت الفعاليات بحضور طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، وينفذ التدريب نخبة من الميسرين المؤهلين من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وهم: الدكتورة غادة السيد، وبسمة ريحان مسؤولا نادي البحث عن وظيفة، وذلك بمشاركة فاعلة من شباب كيان شباب بحري وكيان المصريون الشباب.

تدريب الشباب على كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية

تتضمن فعاليات نادي البحث عن وظيفة بالشباب والرياضة بالدقهلية، تدريب الشباب على كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية لأى وظيفة، والفرق بين المقابلة الشخصية ومقابلة التعارف وكيفية تطوير الذات والبحث عن عمل، كما يتم توضيح كتابة المخاطبات بأنواعها بالإضافة إلى أنشطة عمليه وورش عمل، بالإضافة إلى تعريف الشباب بتطبيق مهاراتي، والذى يهدف لمساعدة الشباب على معرفة مهاراتهم.

نادي البحث عن وظيفة يستهدف شباب الخريجين لتطوير مهاراتهم

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل شباب الدقهلية، خلال حضوره فعاليات نادي البحث عن وظيفة، أن نادي البحث عن وظيفة يستهدف شباب الخريجين لتطوير مهاراتهم في البحث عن وظائف وكيفية دخول سوق العمل، والمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب،بالاضافة إلى توسيع شريحة المستفيدين من أبناء محافظة الدقهلية وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من أندية البحث عن وظيفة.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وتحت إشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.