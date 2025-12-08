الإثنين 08 ديسمبر 2025
مجلس الدولة يعلن عن مسابقة للتعيين في وظيفة مندوب مساعد

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى لمجلس الدولة، عن  مسابقة التعيين في وظيفة مندوب مساعد لدفعة عام ٢٠٢٤ من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة .

 يشترط حصول المتقدم على تقدير تراكمي لا يقل عن “جيد”

 

وأكدت الأمانة العامة أن القبول يشترط حصول المتقدم على تقدير تراكمي لا يقل عن “جيد”، وألا يتجاوز سنه 30 عامًا في تاريخ 26 ديسمبر 2025، وهو آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

 

كما يشترط أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية، وأن يجتاز جميع المقابلات والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى لمجلس الدولة، بالإضافة إلى ثبوت اللياقة الصحية وفق نتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازمة.

 

وشدد المجلس على أن المتقدمين ملزمون باجتياز الفحوص الطبية والدورات التدريبية والاختبارات التي يحددها المجلس الأعلى للهيئات القضائية، باعتبارها شروطًا أساسية للقبول.

