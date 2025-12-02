وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

18 حجم الخط

شهد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الدقهلية، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، فعاليات متابعة تدريبات مركز المصارعة للموهبة والصقل والواعد ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وذلك بصالة التدريب بمركز التنمية الشبابية بالمنصورة، وذلك في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة لمنظومة اكتشاف ورعاية الموهوبين.

بحضور البطل الأوليمبي كرم جابر..وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

وجرت المتابعة بحضور أسطورة المصارعة والبطل الأوليمبي كرم جابر، مسئول التطوير الفني بالمشروع، والذي تولى تقييم مواهب المصارعة وقدم ملاحظات فنية مباشرة للمدربين واللاعبين. كما حضر الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، وأحمد صادق مدير إدارة البطل الأوليمبي.

ورافق وكيل الوزارة خلال المتابعة كل من الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومدير الموهبة الحركية، ومحمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والدكتورة إيمان جاد معاون وكيل الوزارة للرياضة، ومحمد فتحي معاون وكيل الوزارة للشباب، إلى جانب الجهاز الفني والإداري لمراكز المصارعة، والموهبة الحركية، والجودو.

انضمام البطل الأوليمبي كرم جابر للجهاز الفني يعد إضافة نوعية تسهم في تطوير الأداء

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم أن الاستفادة من خبرات الأبطال الأولمبيين يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لافتًا إلى أن انضمام البطل الأوليمبي كرم جابر للجهاز الفني يعد إضافة نوعية تسهم في تطوير الأداء ورفع قدرات اللاعبين الفنية والنفسية، وإعداد جيل قادر على المنافسة الدولية وصعود منصات التتويج.

من جانبه، تابع كرم جابر تدريبات ناشئي المصارعة وقدم مجموعة من التوجيهات الفنية الدقيقة، مؤكدا أن صناعة بطل أوليمبي تبدأ من الرعاية المبكرة للمواهب وتوفير برامج تدريبية علمية متكاملة، مع متابعة مستمرة لمستوى اللاعبين ونقل الخبرات الدولية للأجيال الصاعدة.

وفي سياق متصل، تابعت لجنة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور تامر عبد العظيم، وأحمد صادق، والبطل الأوليمبي كرم جابر، فعاليات المشروع القومي للموهبة الحركية، وشملت الجولة متابعة تدريبات مراكز الجودو والموهبة الحركية بصالة التدريب بحضور الجهاز الفني والإداري المختص.

وتأتي هذه الزيارات والمتابعات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور محمد الكردي المشرف العام على قطاع الرياضة، والدكتور أحمد مختار المشرف العام على الإدارة المركزية للأداء الرياضي، وبتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة،وإشراف ومتابعة محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

