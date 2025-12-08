الإثنين 08 ديسمبر 2025
خارج الحدود

نتنياهو يهاجم المعارضة: بعيدة عن الواقع ولا تدرك مكانة إسرائيل عالميا

نتنياهو يهاجم المعارضة:بعيدة
نتنياهو يهاجم المعارضة:بعيدة عن الواقع ولا تدرك موقع إسرائيل
18 حجم الخط

إسرائيل، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، المعارضة الإسرائيلية، معتبرًا أنها “بعيدة تمامًا عن الواقع السياسي والعسكري”، ولا تدرك حجم الدور الذي تلعبه إسرائيل على الساحة الدولية في هذه المرحلة الحساسة. وقال إن تصريحات المعارضة “تعكس انفصالًا عن حقائق ميدانية وسياسية واضحة”.

نتنياهو يزعم: الإنجازات تحققت بفضل الجيش والقرارات الحكومية الحاسمة

وزعم نتنياهو أن حكومته تمكنت من تحقيق “إنجازات كبيرة في الحرب”، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات جاءت نتيجة “كفاءة الجيش الإسرائيلي وإسناد القرارات الحكومية التي وُصفت بأنها صعبة ولكن ضرورية”. واعتبر أن المرحلة المقبلة تتطلب “تماسكًا داخليًا” وليس سجالات سياسية.

تصريحات جديدة لنتنياهو تزيد التوتر السياسي داخل إسرائيل 

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية لا سيما من المعارضة الإسرائيلية لأداء حكومته، سواء على المستوى الأمني أو السياسي، في وقت تواصل فيه المعارضة الإسرائيلية اتهام الحكومة بتضليل الجمهور بشأن تقدّم الحرب ونتائجها.

نتنياهو يدعو إلى وحدة داخلية ويشدد على أهمية الاستمرار في العمليات العسكرية

وشدد نتنياهو على أن “اللحظة لا تحتمل الانقسامات”، في إشارة إلى السجالات التي تعصف بالمشهد السياسي الإسرائيلي، داعيًا إلى ما وصفه بـ“جبهة داخلية متماسكة” تدعم الجيش والقيادة السياسية حتى نهاية العمليات.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لن أعتزل الحياة السياسية مقابل حصولي على العفو.

38 % من الإسرائيليين يؤيدون العفو عن نتنياهو


وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أن 38% من الإسرائيليين يؤيدون العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و27% منهم يؤيدون العفو عنه شرط اعترافه بالتهم المنسوبة إليه واعتزاله السياسة.

سموتريتش: الضفة الغربية حزام الأمن لدولة إسرائيل

الشيباني: إسرائيل تحتل أجزاء من سوريا ولا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق معها

