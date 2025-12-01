مع قدوم فصل الشتاء، روتين العناية باليدين لحمايتهما من الجفاف

18 حجم الخط

روتين العناية باليدين، مع دخول فصل الشتاء تنخفض درجات الحرارة، ويزداد جفاف الهواء، وتتعرض البشرة عمومًا، وخصوصًا بشرة اليدين، إلى التقشير والتشقق والبهتان.

فاليد هي العضو الأكثر استخدامًا خلال اليوم، سواء في الأعمال المنزلية أو عند غسل اليدين المتكرر أو التعرض للماء البارد والمواد الكيماوية.





لذلك تحتاج اليدان إلى روتين عناية خاص يحميهما من الجفاف ويمنحهما النعومة والمرونة طوال الموسم.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج أن العناية باليدين، ضرورة لحماية الجلد من الجفاف والتشقق، ومع اتباع روتين بسيط يعتمد على المكونات الطبيعية، يمكن الحفاظ على نعومة اليدين طوال الموسم رغم برودة الجو والعوامل البيئية القاسية.



في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، بالتفصيل أهم خطوات روتين العناية باليدين في الشتاء، والعادات الصحيحة للحفاظ على الترطيب، وأفضل المكونات الطبيعية التي يمكن إدراجها في الروتين اليومي، إضافة إلى نصائح مهمة لتجنب مشاكل التشقق والاسمرار.





أسباب جفاف اليدين في الشتاء

قبل معرفة طريقة العناية، يجب فهم الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى جفاف اليدين خلال الشتاء:

انخفاض الرطوبة في الجو: الهواء الجاف يسحب الترطيب الطبيعي من الجلد.

غسل اليدين بالماء الساخن: يزيل الزيوت الطبيعية التي تحافظ على نعومة البشرة.

استخدام الصابون القاسي: بعض أنواع الصابون تحتوي على مواد تُضعف الحاجز الجلدي.

التعرض للبرودة مباشرة: الخروج دون ارتداء قفازات يؤدي إلى تشقق الأصابع.

المنظفات المنزلية: تحتوي على مواد كيميائية تسبب جفافًا شديدًا إذا لامست البشرة باستمرار.

فهم هذه الأسباب يجعل روتين العناية أكثر دقة وفعالية.

وصفات لليدين

خطوات روتين العناية باليدين في الشتاء



1) اختيار غسول لطيف لليدين

ابدئي باستخدام غسول خالٍ من الكبريتات والكحول. فالصابون القاسي يسبب جفافًا سريعًا حتى لو تم استخدامه مرتين فقط يوميًا. يفضل اختيار غسول يحتوي على:

الجلسرين

زيت جوز الهند

زبدة الشيا

هذه المكونات تنظف اليدين دون أن تزيل رطوبتها الطبيعية.

تجفيف اليدين جيدًا بعد الغسيل

من الضروري تجفيف اليدين بفوطة قطنية ناعمة، لأن ترك الماء يجف على الجلد يسبب المزيد من الجفاف. خلال الشتاء، يكون الهواء باردًا وجافًا، مما يجعل تبخر الماء سريعًا ويقلل الزيوت الطبيعية الموجودة على البشرة.

3) الترطيب المتكرر خلال اليوم

الترطيب هو الأساس لنعومة اليدين.

يفضل استخدام كريم يدين غني بالمواد المرطبة مثل:

الهيالورونيك أسيد

الجلسرين

زبدة الكاكاو

زيت اللوز

زيت الأرغان

يُنصح بوضع الكريم 3 مرات يوميًا على الأقل، وخصوصًا بعد غسل اليدين.

4) وضع كريم علاجي قبل النوم

الروتين الليلي مهم جدًا، لأن البشرة تعمل على تجديد نفسها خلال النوم.

اختاري كريمًا ذا قوام كثيف يحتوي على:

البانثينول

فيتامين E

زبدة الشيا

ثم ارتدي قفازات قطنية لمدة ساعة أو طوال الليل للحصول على نتائج فائقة.

5) تقشير اليدين مرة أو مرتين أسبوعيًا

التقشير يساعد على إزالة الجلد الميت والسماح بامتصاص المرطب بشكل أفضل. يمكن اعتماد مقشرات طبيعية مثل:

سكر بني + عسل + زيت زيتون

قهوة + زيت لوز

شوفان مطحون + ماء ورد

يُفرك المزيج برفق لمدة دقيقة ثم يُشطف بماء فاتر.

6) استخدام القفازات أثناء الأعمال المنزلية

المنظفات هي العدو الأول لنعومة اليدين في الشتاء.

ارتداء القفازات عند غسل الصحون، تنظيف الأرضيات، أو التعامل مع مواد كيميائية يحمي البشرة من الجفاف والتشقق.

7) تجنب الماء الساخن جدًا

رغم أن الماء الدافئ مريح في الشتاء، إلا أن الماء شديد الحرارة يكسر حاجز الترطيب الطبيعي للجلد.

يفضل استخدام ماء فاتر فقط.

8) استخدام واقي الشمس لليدين

الكثيرون يعتقدون أن استخدام واقي الشمس يقتصر على الصيف، لكن الحقيقة أن أشعة الشمس خلال الشتاء تُضعف الكولاجين وتزيد الاسمرار.

ضعي واقي الشمس على اليدين عند الخروج في النهار.

9) تطبيق ماسكات طبيعية أسبوعيًا

من أفضل الماسكات الشتوية:

ماسك العسل والزبادي للنعومة.

ماسك زيت جوز الهند والألوفيرا لترميم التشققات.

ماسك البطاطس المبشورة مع ماء الورد لتفتيح الاسمرار الناتج عن الجفاف.

أفضل مكونات طبيعية للعناية باليدين في الشتاء



1) العسل

مرطب ومضاد للالتهابات، يعالج التشقق سريعًا.

2) زيت جوز الهند

يحتوي على دهون تساعد في بناء حاجز حماية للبشرة.

3) الجلسرين

من أقوى المواد التي تحتفظ بالماء داخل الجلد.

4) زبدة الشيا

مرممة قوية، تغير ملمس اليدين خلال أيام.

5) زيت اللوز الحلو

يفتح الاسمرار الناتج عن الجفاف ويقوي الأظافر.

العناية باليدين

نصائح هامة لتجنب تشقق جلد اليدين

شرب كمية كافية من الماء يوميًا.

وضع مرطب صغير في الحقيبة لاستخدامه في أي وقت.

استخدام مناديل مبللة لطيفة بدل الغسيل المتكرر.

ارتداء قفازات عند الخروج في الطقس البارد.

الابتعاد عن الكحوليات والمعقمات القوية قدر الإمكان.

تناول أطعمة غنية بالدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات.

روتين أسبوعي مقترح لنعومة فائقة

يوم الجمعة: تقشير اليدين + وضع ماسك طبيعي مغذي.

يوم الأحد: حمام زيت لليدين باستخدام زيت جوز الهند الدافئ.

يوم الثلاثاء: كريم علاجي + قفازات قطنية لمدة ساعة.

باستمرار هذا الروتين، ستلاحظين نعومة واضحة خلال أسبوع، واختفاء التشققات تدريجيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.