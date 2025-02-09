الأحد 09 فبراير 2025
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محافظات

هطول أمطار متوسطة بمدينة مرسي مطروح (فيديو وصور)

الامطار بمطروح
الامطار بمطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، هطول أمطار متوسطة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وشدة في الرياح. 

 

والتقت عدسة "فيتو" صور وفيديو من شوارع مرسي مطروح ورصدت حالة الطقس والأجواء بالمدينة تزامنا مع هطول أمطار متوسطة وشدة الرياح.

وشهدت سماء مطروح غيوم وتواجد للسحب بشكل كثيف، مع هطول أمطار بشكل متقطع فضلا عن انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.

 

في سياق آخر قد أعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

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