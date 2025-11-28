الجمعة 28 نوفمبر 2025
رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد مشروعات المعالجة في مطروح

 تفقد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، في إطار المتابعة الميدانية لمشروعات المعالجة وإعادة الاستخدام وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور صلاح بيومي، واللواء عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد ابراهيم الدسوقى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح.

متابعة حالة الزراعات المعتمدة على المياه المعالجة

بدأت الجولة بزيارة الغابة الشجرية بالكيلو 10 لمتابعة حالة الزراعات المعتمدة على المياه المعالجة، ثم قام بتفقد محطة المعالجة التابعة لها، والتي تنقسم إلى ثلاث مراحل؛ تشمل المرحلة الأولى أبيار الأكسدة بطاقة قدرها 20 ألف م³/يوم، والمرحلة الثانية بطاقة تصميمية تبلغ 35 ألف م³/يوم، لمتابعة موقف التشغيل، كما تفقد المرحلة الثالثة للمعالجة الثلاثية تحت الانشاء بطاقة تصميمية 35 ألف م³/يوم، حيث تابع الموقف التنفيذي لتلك المرحلة وخطط دخولها الخدمة.

خطط رفع كفاءة المحطات والشبكات

عقب الجولة الميدانية، توجه المهندس أحمد جابر إلى ديوان عام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، حيث عقد لقاءً مع قيادات الشركة، لمتابعة الموقف التشغيلى للمحطات، وخطط رفع كفاءة المحطات والشبكات. 

وأكد خلال الاجتماع على أهمية زيادة نسب التحصيل وتعظيم الإيرادات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

