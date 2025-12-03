محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب (صور)

18 حجم الخط

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، مع بداية انطلاق انتخابات مجلس النواب ديسمبر 2025، بجولات ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية، حيث تفقد عددًا من اللجان الفرعية بمراكز دار السلام والمنشاة وسوهاج، الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية، وتوفير كافة التسهيلات للمشاركين من قضاة ومشرفين وناخبين.

محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات اليوم الأول لمجلس النواب بدار السلام والمنشأة

استهل المحافظ الجولة بتفقد لجنة مدرسة أولاد الشيخ شرق الابتدائية، ولجنة مدرسة هاشم عسيري الابتدائية، بمركز دار السلام، ثم تفقد لجنة مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بالدويرات بمركز المنشاة، واختتم المحافظ الجولة بتفقد لجنة المدرسة الإعدادية بنين، ولجنة المدرسة الإعدادية بنات بأولاد نصير بمركز سوهاج.

واطمأن المحافظ خلال الجولة من المستشارين رؤساء اللجان على توافر كافة الاحتياجات الإدارية والتنظيمية، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم داخل اللجان لتيسير عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، مشيدًا بحسن التنظيم والتعاون بين الجهات المعنية.

وأكد "سراج" على استمرار غرف العمليات بالمحافظة والمراكز في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، داعيا أبناء سوهاج للمشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الانتخابي، تأكيدا على هذا الاستحقاق الدستوري، وعدم التفريط في حق المواطن للإدلاء بصوته بحرية تامة.

يذكر أن أنطلق التصويت فى الساعة التاسعة صباحًا في 550 مقر إنتخابي و586 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين و375 ألف 700 ناخب ممن لهم حق التصويت في 7 دوائر انتخابية الملغاة بسوهاج.

