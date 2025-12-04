إقبال ملحوظ على اللجان في ثاني أيام انتخابات النواب بدار السلام بسوهاج (فيديو وصور)

18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة الطويقي الدائرة الثامنة الملغاة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج رقم ٢ اليوم الخميس، إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، وذلك في اليوم الثاني من عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

وتوافد المواطنون منذ الساعات الأولى من الصباح على مقر اللجنة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، لتسهيل دخول الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية في هدوء وانتظام.

وأكد عدد من الناخبين حرصهم على الإدلاء بصوتهم، مشيرين إلى أن المشاركة واجب وطني واختيار ممثلهم تحت قبة البرلمان خطوة مهمة لدعم التنمية والخدمات داخل دائرة دار السلام.

وتواصل اللجان أعمالها حتى التاسعة مساءً، فيما تتابع غرفة العمليات بالمحافظة كافة مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة للتعامل العاجل مع أي ملاحظات أو شكاوى قد تطرأ.

يذكر أن أنطلق التصويت فى الساعة التاسعة صباحًا في 550 مقرا إنتخابيا و586 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين و375 ألف 700 ناخب ممن لهم حق التصويت في 7 دوائر انتخابية الملغاة بسوهاج.

