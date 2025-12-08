تقارير بريطانية تكشف كواليس جديدة في أزمة صلاح وليفربول

18 حجم الخط

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الإثنين، عن كواليس مثيرة في أزمة النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بعدما انتقاد الجهاز الفني ومسئولي الريدز بعد مباراة ليدز يونايتد.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، عاد محمد صلاح إلى مجمع تدريبات ليفربول، بعد ظهر الأحد، وسط غموض كبير يحيط بمدة بقائه داخل النادي.

شارك النجم المصري في حصة تدريبية خفيفة داخل القاعة، رفقة لاعبي فريق المدرب آرني سلوت الذين لم يشاركوا في التعادل 3-3 أمام ليدز يونايتد يوم السبت الماضي.



وتعامل مسؤولو ليفربول مع الأمر بهدوء بعد المقابلة المشتعلة التي أدلى بها صلاح في ملعب إيلاند رود.

وأشار التقرير إلى أن القرار الأكثر إلحاحًا أمام نادي ليفربول حاليًا هو مسألة ضم صلاح إلى قائمة الفريق المسافرة لمواجهة إنتر متصدر الدوري الإيطالي، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وسيخوض الفريق تدريبه الساعة 11:45 صباحًا بتوقيت بريطانيا يوم الإثنين، قبل السفر مباشرة إلى إيطاليا، أما المؤتمر الصحفي لسلوت في سان سيرو، فسيُعقد في الساعة 6:45 مساءً بتوقيت بريطانيا، وسط توقعات بأن يتحول إلى ساحة إعلامية كبيرة يهيمن عليها موضوع واحد، هو قضية صلاح.

محمد صلاح ووكيله

وأمضى صلاح جزءًا من يوم الأحد في نقاشات معمّقة مع وكيله رامي عباس، بعد تصريحاته التي اتهم فيها ليفربول بـ"رميه تحت الحافلة" وتحميله مسؤولية تراجع الفريق هذا الموسم، عقب جلوسه بديلًا في ثلاث مباريات متتالية.

وأكد صلاح أن علاقته بسلوت انهارت، كما إلمح إلى أنّ "هناك من لا يريده في النادي"، في إشارة إلى إمكانية رحيله خلال يناير المقبل.

وتحدثت صحيفة "ذا أتلتيك" إلى عدد من المصادر المطلعة على الموقف -اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم- وكشفت أن مسؤولي ليفربول لم يفاجئوا تمامًا بخروج صلاح للحديث، لكن هجومه على النادي وسلوت تجاوز كل التوقعات، وأن بعض زملائه توقعوا ما حدث، بعد أن لاحظوا تغيرًا في مزاجه يوم الجمعة عند إبلاغه بجلوسه على دكة البدلاء أمام ليدز.

