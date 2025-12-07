بعد تفجير أزمة الريدز، اجتماع طارئ في ليفربول لبحث بيع محمد صلاح ورحيل سلوت

18 حجم الخط

أزمة محمد صلاح وسلوت، كشفت منصة "indykaila News" البريطانية، أن نادي ليفربول يمر بأزمة عاصفة، بعد تصريحات محمد صلاح، التي كشف فيها أنه يتعرض للعقاب من قبل من يريد أن يحمله نتيجة إخفاقات ليفربول الأخيرة، والتي كان يقصد بها مدرب ليفربول أرني سلوت، ما أثار موجة عاصفة داخل أروقة النادي.

قلق فريق الانتقالات في ليفربول

وأكدت المنصة أن هناك قلقا في ليفربول بشأن الانتقالات، حيث يشعر فريق الانتقالات بالقلق، من أن مارك جويهي وأنطوان سيمينيو، اللذين كانا مرشحين للانضمام إلى ليفربول في يناير، قد يُؤجلان أو يُغيران رأيهما في الانتقال إلى النادي بسبب الأزمة التي يمر بها.

إدارة نادي ليفربول تتولى إدارة الأزمة بين صلاح وسلوت، فيتو

وأشارت منصة "indykaila News" البريطانية إلى أن مهاجم ليفربول محمد صلاح ألقى قنبلة في مقابلة وصفت بـ"المذهلة" بعد تعادل ليفربول 3-3 مع ليدز يونايتد الليلة الماضية.

وقال محمد صلاح في المقابلة: إن "علاقته مع مدربه أرني سلوت انهارت بعد أن قرر الهولندي استبعاده من المباريات الأخيرة، وأنه معاقب لمدة 3 مباريات، حيث يرغب أحدهم تحميله نتيجة إخفاقات الفريق مؤخرًا".

كما أشار محمد صلاح إلى أنه يتم تحويله إلى كبش فداء، وتم إلقاؤه تحت حافلة، على الرغم من مساهماته على مر السنين.

كما قال محمد صلاح: إنه "غير متأكد من مستقبله مع ليفربول بعد كأس الأمم الإفريقية".

بيع محمد صلاح ورحيل سلوت

وأشارت المنصة البريطانية إلى أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان ليفربول مستعدًا لبيع لاعبه محمد صلاح في يناير، حيث ظهر أن العلاقة بين المدرب سلوت ومحمد صلاح قد انهارت، والوضع الآن لا يمكن إصلاحه.

وأكدت "indykaila News" أن نادي ليفربول مذهول من تعليقات محمد صلاح، مشيرة إلى أن مصادر داخل النادي أفادت أن مقابلة محمد صلاح أحدثت صدمةً في ليفربول، ومع زملائه في الفريق، الذين كانوا يعتبرونه قائدًا كبيرًا، ولم يصدقوا تصرفاته الأخيرة.

وأوضحت المنصة أن “هذا قد يُفسر اختيار أيرن سلوت لأندي روبرتسون نائبًا لقائد الفريق بدلًا من محمد صلاح، وروبرتسون، رغم استبعاده من الفريق الأول، التزم الصمت، مما زاد من حدة التوتر”.

إدارة ليفربول تناقش بيع محمد صلاح، فيتو



ويشعر فريق انتقالات ليفربول بالقلق من أن مارك جيهي وأنطوان سيمينيو، اللذين كانا مرشحين للانضمام إلى ليفربول في يناير، قد يُؤجلان أو يُغيران رأيهما في الانتقال إلى النادي بسبب الأزمة التي يمر بها، بحسب منصة "إندي كايلا".

وأكدت المنصة أن هناك اجتماعا طارئا يُعقد حاليًا في نادي ليفربول، لمعالجة تداعيات الخلاف بين سلوت وصلاح، حيث يُحيط الغموض بمستقبل سلوت.

كما أشارت المنصة إلى أن ليفربول مستعد لبيع محمد صلاح، حيث يرغب الجهاز الفني في استبعاد صلاح من تشكيلة مباراة إنتر ميلان، وخلال ذلك، أفادت تقارير أن مايكل إدواردز وريتشارد هيوز، ثنائي ليفربول، منفتحان على التفاوض بشأن خروج محمد صلاح مبكرًا.

وقالت المنصة البريطانية: "أما صلاح، فلا يزال يرى نفسه لاعبًا في ليفربول، حتى مع المدرب الجديد، ويبقى أن نرى كيف سيحل ليفربول هذا الوضع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصةً في ظلّ معاناته الحالية على أرض الملعب".

وأكدت المنصة أن مجموعة فينواي سبورتس (FSG)، مالكة نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ستتولى السيطرة على الأزمة، تم اتخاذ القرار بذلك.

