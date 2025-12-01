11 ديسمبر، إرسال قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن القائمة النهائية للاعبين التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم ١١ ديسمبر من الشهر الجاري.

برنامج منتخب مصر بمعسكر ديسمبر

أضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيبدأ يوم ٣ ديسمبر بمعسكر مفتوح ثم الدخول في معسكر مغلق يوم ٧ ديسمبر استعدادا لخوض ودية نيجيريا يوم ١٤ ديسمبر الجاري باستاد القاهرة، ثم السفر يوم ١٧ إلى المغرب استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

- ⁠يبدأ منتخب مصر مبارياته ببطولة أمم أفريقيا يوم ٢٢ ديسمبر بمواجهة زيمبابوي ثم جنوب أفريقيا يوم ٢٦ وأنجولا يوم ٢٩ ديسمبر في دور المجموعات.

إبراهيم حسن، فيتو

قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن ، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من ٢١ ديسمبر حتى ١٨ يناير المقبل، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم ٣ ديسمبر وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد هاني، أحمد عيــد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.