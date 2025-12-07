الأحد 07 ديسمبر 2025
رياضة

لن تسير وحدك، اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح في أزمته مع ليفربول

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو
حرص اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، على توجيه رسالة دعم للاعب منتخبنا محمد صلاح، في أزمته مع ليفربول وأرني سلوت المدير الفني للفريق الإنجليزي.

وجاءت رسالة دعم اتحاد الكرة كالتالي:

وشهدت الفترة الماضية توترات في العلاقة بين محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وليفربول، وأرني سلوت المدير الفني للفريق الإنجليزي، قد تكون سببا في رحيل صلاح عن الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية، أن 4 أندية على الأقل من الدوري السعودي، بدأت تحركات قوية من أجل الحصول على خدمات لاعب منتخبنا محمد صلاح، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن أول الأندية السعودية هو نادي الهلال، ويسعى مسئولية بقوة للحصول على خدمات محمد صلاح في فترة الانتقالات المقبلة، وأنه من المتوقع أن يكون هناك صراع قوي من نادي الاتحاد.

وحاول نادي الاتحاد ضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يقرر لاعب منتخب مصر البقاء في الدوري الإنجليزي وتجديد تعاقده مع ليفربول.

وينتهي عقد محمد صلاح في صيف 2027، حيث إن اللاعب جدد عقده مع ليفربول في الموسم الماضي لمدة موسمين.

وجاء تمديد عقد صلاح مع الريدز وسط رغبة من الجناح المصري لتحقيق المزيد من الإنجازات مع الريدز بعد الأرقام التي حطمها اللاعب في الفترة الأخيرة.

