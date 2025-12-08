الإثنين 08 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على الوجه البحرى والصعيد

حالة الطقس الآن، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحرى ومناطق من شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

مياه القناة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الطقس السيئ

حالة الطقس غدا، شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

ومن المتوقع أن تؤثر السحب الممطرة على باقى السواحل الغربية والوجه البحرى، ومناطق من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اجليوم الاثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  اخر الليل  ، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 12
 

الجريدة الرسمية
ads