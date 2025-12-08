انخفاض درجات الحرارة "عرض مستمر".. سقوط أمطار غزيرة ورعدية على هذه المحافظات.. ارتفاع الأمواج لـ 3 أمتار بسواحل البحر المتوسط.. وتحذير من ضربات البرق وحبات البرد

18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبارد فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

حبات برد وبرق وسحب رعدية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، حيث قد يصاحب السحب الرعدية سقوط لحبات البرد ونشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط على بعض المناطق وضربات للبرق مع السحب الرعدية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط على شواطئ "مرسى مطروح، الإسكندرية، السلوم، العلمين، بلطيم"، وتكون سرعة الرياح من 40:50 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الاثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظات "مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ"، قد تكون غزيرة مساء على بعض المناطق.

ويكون هناك فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوبا على حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية: درجة الحرارة: 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى: 20

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسوان: درجة الحرارة 13 ودرجة الحرارة العظمى 24



