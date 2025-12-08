الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

انخفاض درجات الحرارة "عرض مستمر".. سقوط أمطار غزيرة ورعدية على هذه المحافظات.. ارتفاع الأمواج لـ 3 أمتار بسواحل البحر المتوسط.. وتحذير من ضربات البرق وحبات البرد

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
18 حجم الخط

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

 

استمرار انخفاض الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

حالة الطقس غدا، شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبارد فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حبات برد وبرق وسحب رعدية

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، حيث قد يصاحب السحب الرعدية سقوط لحبات البرد ونشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط على بعض المناطق وضربات للبرق مع السحب الرعدية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى  وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط على شواطئ "مرسى مطروح، الإسكندرية، السلوم، العلمين، بلطيم"، وتكون سرعة الرياح من 40:50 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الاثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظات "مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ"، قد تكون غزيرة مساء على بعض المناطق.

ويكون هناك فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوبا على حلايب وشلاتين.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية: درجة الحرارة: 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08  ودرجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى:  20

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسوان: درجة الحرارة  13 ودرجة الحرارة العظمى 24
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اضطراب في الملاحة البحرية الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس اليوم الاثنين الطقس اليوم الطقس

مواد متعلقة

استمرار انخفاض الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على سيدى برانى بمطروح

طقس الغد، توقعات بسقوط حبات البرد وضربات للبرق

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

رعدية وغزيرة، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

رعدية على هذه المناطق، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد

الأكثر قراءة

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

تقام على استاد القاهرة، موعد مباراة نهائي كأس السوبر الليبي والقنوات الناقلة

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

بالأسماء، "المحامين" تعلن أسماء المستبعدين من انتخابات الفرعيات في المرحلة الثانية

خبير بالشأن الأفريقي: المعطيات الميدانية في السودان تكشف غياب الأفق السياسي

حرب دموية جديدة تبدأ في إثيوبيا، حكومة آبي أحمد تشعل الصراع بإقليم تيجراي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8-12-2025

الدولار يسجل 448.73 جنيها في المركزي السوداني صباح اليوم الإثنين

13.05 جنيه سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين

12075 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالحماية من المخاطر

15 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة الرزق وطلب الفرج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads