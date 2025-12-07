الإثنين 08 ديسمبر 2025
أخبار مصر

طقس الغد، توقعات بسقوط حبات البرد وضربات للبرق

طقس الغد، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا حيث قد يصاحب السحب الرعدية سقوط لحبات البرد ونشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط على بعض المناطق وضربات للبرق مع السحب الرعدية.

انخفاض جديد في درجة الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الاثنين

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 12
 

