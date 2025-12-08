الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين والتي تنخفض انخفاضا ملحوظا، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على  أغلب الأنحاء، بارد  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

استمرار انخفاض الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

طقس دونت مكس، خريف بالنهار وشتاء بالليل، أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق، واضطراب بالملاحة بخليجي العقبة والسويس


الطقس اليوم فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة فى آخره وبارد فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   12  ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  11 و درجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  20

الإسكندرية:درجة الحرارة: 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08  و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 21  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة  الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07  ودرجة الحرارة العظمى:  20

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  09 ودرجة الحرارة العظمى 21

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسوان: درجة الحرارة  13 ودرجة الحرارة العظمى 24
 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس اليوم الطقس الطقس اليوم الاثنين درجات الحرارة اليوم الاثنين درجات الحرارة اليوم

مواد متعلقة

استمرار انخفاض الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على سيدى برانى بمطروح

طقس الغد، توقعات بسقوط حبات البرد وضربات للبرق

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

رعدية وغزيرة، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

الأكثر قراءة

بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا أبرزهم الطماطم والليمون والثوم

مع انطلاقها بالخارج، ضوابط الاقتراع في الانتخابات وفقا للقانون

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة وأبرزها المغرب ضد السعودية

انخفاض يصل لـ 43 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

نجم برشلونة يفجر مفاجأة بشأن رحيله إلى الدوري السعودي

وزير الزراعة يكشف موعد افتتاح حديقة الحيوان للجمهور (فيديو)

خدمات

المزيد

شروط الاشتراك في المسابقة الوطنية لتصميم الهوية البصرية للرياضة الجامعية

تعرف على محظورات الدعاية في انتخابات الإعادة بالنواب

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025

انخفاض يصل لـ 43 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads