حالة الطقس غدا، شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تبدأ فى الساعات المتأخرة من الليل، وتنتهى في الساعة التاسعة صباحا.

 

اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وشبورة مائية، حالة الطقس غدا السبت

سيول وضربات للبرق، تحذير عاجل من حالة الطقس غدا السبت


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيدـ قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ، وذلك على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخرالليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبارد فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 12
 

الأرصاد: 4 مدن تحت سيطرة الأمطار وتحذير من تشكل السيول

الأرصاد: سيول ورعد ورياح قوية تضرب هذه المناطق اليوم

الأرصاد الجوية تحذر سكان هذه المناطق من الأتربة والرمال

انخفاض كبير والقاهرة تسجل 21، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

انقلاب طقسي 180 درجة، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وبرق وسيول، رياح وأتربة تصل القاهرة، واضطراب بالملاحة البحرية

رعدية تصل إلى سيول، الأرصاد تحذر من غزوة أمطار تضرب شمال وجنوب مصر

