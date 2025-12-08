الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خروج 103 أسر من السجن، تضامن الوادي الجديد تسدد 4.5 مليون جنيه ديون غارمين

سداد ديون الغارمين
سداد ديون الغارمين
18 حجم الخط

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن سداد ديون الغارمين والغارمات بنطاق المحافظة. 

سداد ديون الغارمين بالوادي الجديد

وأكد محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن المديرية تولت سداد ديون 103 أسر من الغارمين والغارمات بإجمالي 4.5 مليون جنيه وإخراج جميع المديونين من السجن بعد تنفيذ حكم الحبس وتولت المديرية سداد كافة الديون المستحقة عليهم. 

عوائد مؤسسة التكافل الاجتماعي 

وأضاف العديسي، أن الدعم المالي الذي جرى دفعه للغارمين من عوائد مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة التابعة للمديرية وذلك بعد نجاحها الفترة الأخيرة بدعم من اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وتحقيق عوائد مالية لها بعد صدور القرار رقم 100 لسنة 2021 لجمع تبرعات وتحصيل رسوم من الحاصلات الزراعية التي تخرج من المحافظة لصالح المؤسسة إضافة لتنفيذ مشروعات تجارية واستثمارية تابعة للمؤسسة حققت أرباحا كبيرة مكنت المديرية من زيادة دعم الأسر الأولى بالرعاية

التضامن الاجتماعي التكافل الاجتماعي الغارمين والغارمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد مديرية التضامن الإجتماعي بالوادي الجديد

