جثة سمسار تثير الرعب في أكتوبر والنيابة تكشف اللغز

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثة سمسار عقارات، داخل شقة بحدائق أكتوبر، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أسرة المتوفي، الذين أكدوا أن المتوفى لقي مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

تفاصيل مصرع سمسار بحدائق أكتوبر

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة شخص بحدائق أكتوبر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة سمسار عقارات، لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وأفادت التحريات أنه تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، تسببت في إنهاء حياته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وكلفت باستدعاء شهود العيان في الحادث لسماع أقوالهم في الحادث.

العثور على جثة داخل مقلب قمامة

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة داخل مقلب قمامة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

