تجديد حبس متهم بالترويج لممارسة أعمال الفجور بالجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس أحد الأشخاص لقيامه باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت  استخدام  (أحد الأشخاص) التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي")، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

ضبط شخص وسيدة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام شخص وسيدة باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزتهما هاتف محمول احتوى فحصه على آثار ودلائل تثبت نشاطهما الإجرامى.

 وعند مواجهتهما، اعترف كلاهما بممارسة النشاط كما ورد فى التحريات. 

الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

