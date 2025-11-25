مصرع وإصابة 4 في تصادم سيارتين والتحفظ على سائق نقل بحدائق أكتوبر

الأربعاء 26 نوفمبر 2025
تحفظت قوات أمن الجيزة علي سائق سيارة نقل متهم بالتسبب في مصرع  تاجر موبيليا  ووالدته، وإصابة زوجته وشقيقه، فى حادث تصادم بحدائق أكتوبر.

 

 و بالفحص تبين أنه  أثناء سير المتهم  بسيارة نقل قيادته اصطدم بسيارة ملاكي من الخلف ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة آخرين  بالطريق الرئيسي بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

وقامت الخدمات المرورية بسحب السيارتين عبر ونش وإجراء تحويل مروري لتنظيم حركة المركبات بالطريق.


وتلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من اللواء هانى شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بوقوع الحادث.


وعلى الفور أمر العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر المقدم مصطفى عرفة، رئيس مباحث حدائق أكتوبر والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة وبالانتقال تبين مصرع تاجر موبيليا 50 سنة ووالدته 70 سنة وإصابة زوجته 40 سنة بكسور وكدمات وسحجات متفرقة وإصابة شقيقه عامل 30 سنة بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. 
 

 وتحرر محضر بالواقعة واحالته الي النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.
 

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى الطريق الإقليمي

إصابة شاب وطفلة في حادث تصادم في مدينة الفيوم

