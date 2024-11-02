ضبط 10 أطنان زيوت طعام معاد تدويرها داخل مصنع بالمنوفية

تمكنت مديرية التموين بالمنوفية من ضبط أحد مراكز تعبئة زيت الطعام بناحية مركز أشمون، لحيازته 10 أطنان زيت طعام صويا مجهول المصدر، وتبين أن هذا المصنع يعيد تدوير الزيوت المستخدمة مسبقا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

حملات تفتيشية مفاجئة

يأتي ذلك استمرارا للحملات المكبرة التي تقوم بها مديرية تموين المنوفية برئاسة المحاسب أسامة مصطفى عز الدين وكيل الوزارة، وبتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لذا قامت كل من الإدارة العامة للتجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية وإدارة تموين أشمون برئاسة وكيل الوزارة بحملة تموينية موسعة بناحية مركز أشمون.

وأسفرت عن تحرير محضر جنح أشمون ضد أحد مراكز تعبئة زيت الطعام لحيازته 10 أطنان زيت طعام صويا مجهول المصدر.

استمرار الحملات



وشدد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم في إطار الحفاظ على الخطة الطموحة للدولة والعمل على استهداف المتلاعبين بالدعم والتأكد من وصوله لمستحقيه حفاظا على حقوق المواطنين.