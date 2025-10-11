خلال زيارته لجامعة بنها الأهلية، مدبولي يوجه بإنشاء شعبة للحلي والمجوهرات

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإنشاء شعبة خاصة بدراسة تصنيع الحلي والمجوهرات في جامعة بنها أو باحدى الجامعات التكنولوجية المتخصصة.

جاء ذلك في إطار جولته التي قام بها اليوم السبت، لتفقد جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، حيث تفقد رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مقر الجامعة، وكان في استقباله كل من الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية.

الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية للتعليم الجامعي في مصر

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية للتعليم الجامعي في مصر، ولاسيما في مجال إنشاء الجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتُحاكي الجامعات الدولية المرموقة، مُشيرًا إلى تقديم الجامعات الأهلية لبرامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك رؤية شاملة للدولة بأن تكون مصر وجهه تعليمية جاذبة، وقبلة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة، لافتًا إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية تتنوع في تقديم الخدمات التعليمية بلغات مختلفة لجذب أكبر عدد من الطلاب من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى تصدير المعرفة للخارج.

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك تكاملًا بالفعل بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية؛ من أجل تقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، بحيث تكون هناك برامج دراسية حديثة لطلابنا تواكب متطلبات العصر، طبقًا لأحدث النظم التعليمية الدولية في هذا المجال.

استيعاب الإقبال المتزايد على منظومة التعليم العالي

وأشار الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، إلى أن التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، جاء بفضل الدعم الهائل الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف استيعاب الإقبال المتزايد على منظومة التعليم العالي، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف الوزير أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة بينية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتضم معامل وورش عمل مجهزة بأحدث النظم والتقنيات التعليمية، مُؤكدًا أن هذه الجامعات تُمثل إضافة نوعية تسهم في إعداد خريجين قادرين على دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وفق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي مستهل تفقده للجامعة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، لشرح على الماكيت من الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، حول مكونات الجامعة، والذي أوضح فيه أن جامعة بنها الأهلية تقع في قلب مدينة العبور بمحافظة القليوبية على مساحة 40 فدانًا، وتضم 9 كليات تشمل: الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، الاقتصاد وإدارة الأعمال، علوم الحاسب، الفنون البصرية والتصميم، والطب البيطري وعلوم الطاقة.

وأشار الدكتور جمال السعيد، إلى أن الجامعة أُنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (369) لسنة 2022 لتضم في بدايتها سبع كليات، ثم صدر القرار الجمهوري رقم (344) لسنة 2023 بإضافة كليتين جديدتين، ليصل عدد الكليات إلى تسع. مُؤكدًا أن الجامعة بدأت الدراسة فعليًا منذ العام الأكاديمي 2022/2023، وتواصل التوسع ببدء الدراسة تدريجيًا في الكليات الجديدة حتى العام 2025/2026 الذي يشهد اكتمال منظومة البرامج الأكاديمية بالجامعة.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء، أن الجامعة تقدم 26 برنامجًا أكاديميًا متطورًا صُممت وفق أحدث النظم العالمية مع الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، مُؤكدًا أن الجامعة تسعى من خلال برامجها الأكاديمية وشراكاتها الدولية إلى توفير تعليم بمعايير عالمية يُسهم في إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة إقليميًا ودوليًا، ودعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة، مُشيرًا إلى أن عدد طلاب الجامعة يبلغ حاليًا نحو 8500 طالب وطالبة، مع مخطط استيعابي مستقبلي للوصول إلى 15 ألف طالب وطالبة.

وخلال تفقد الحرم الجامعي، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، لشرح من الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أوضح فيه أن الحرم الجامعي تم تصميمه وفق أحدث المواصفات العالمية ليكون جامعة ذكية من الجيل الرابع، توفر بيئة تعليمية حديثة تُشجع على الإبداع والبحث العلمي التطبيقي، ويضم 10 مبانٍ رئيسية تشمل، المبنى الإداري الذي يضم المكاتب الرئيسية ومسرحًا حديثًا مجهزًا لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات، وعدد6 مبانٍ أكاديمية تضم قاعات دراسية ومعامل متخصصة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى مبنى المعامل المركزية الذي يُعد عقل الجامعة ومركزها البحثي، مزود بأحدث الأجهزة والتقنيات، ومبنيين للورش الهندسية والتطبيقية لخدمة البرامج العملية، إلى جانب المنطقة الترفيهية ومجمع الملاعب والمسرح الروماني والمكتبة المركزية التي تحتوي على أحدث المصادر الرقمية والورقية.

وعقب ذلك، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه عددًا من معامل كلية الهندسة في مبنى (G) والذي يضم معمل ديناميكا الموائع، ومعمل الشبكات، ومعمل الروبوتات، والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات لدعم الجانب العملي والتطبيقي لطلاب الكلية.

وأدار الدكتور مصطفى مدبولي، حوارًا وديًا مع احدى الطالبات المتواجدات بمعمل الموائع، حيث ناقش معها طبيعة الجهاز الذي تعمل عليه ودوره وقدراته، كما قدم الطلاب في معمل الروبوتات نموذجًا لأحد الروبوتات المتخصصة في الكشف عن المتفجرات لدعم مجال الحماية المدنية، بالإضافة إلى روبوت آخر يمثل نموذجًا لغواصة تعمل على تنظيف الخزانات من الشوائب، وكذا نموذج محاكاة مصغر لخط إنتاج معتمد على الروبوتات في التصنيع.

وفي غضون ذلك، أكد الدكتور تامر سمير، أن جامعة بنها الأهلية تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وتسعى لتخريج شباب يمتلكون الفكر الابتكاري والقدرة على التفاعل مع تحديات العصر، لتكون الجامعة بالفعل منارة للعلم والإبداع والتميز الأكاديمي في مصر والمنطقة.

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى مبنى (A) الذي يضم قاعات المحاضرات والقاعات الدراسية الحديثة، حيث تحدث إلى الطلاب والطالبات المتواجدين بقاعة محاضرات تخصص العلاج الطبيعي، مؤكدًا حرصه خلال تواجده بجامعة بنها الأهلية على الاستماع لآرائهم حول الجامعة الأهلية كنموذج، والذي انطلقت فكرته من حرص الدولة على وجود نمط جديد للتعليم العالي بين الجامعات الحكومية والخاصة، بحيث يوفر جودة تعليمية عالية ومتميزة بعدد طلاب أقل وبتكلفة تناسب الأسر متوسطة الدخل، لافتًا إلى أن هذه الفكرة لاقت إقبالًا كبيرًا في ظل البرامج المتميزة التي تقدمها هذه الجامعات.

ومن جانبهم، أكد الطلاب والطالبات أن الجامعة تستمع لآرائهم وتحرص على تنمية مهاراتهم وشخصياتهم، كما توفر مستوي عاليا من الجودة التعليمية ومناهج دراسية تعد الأفضل في مصر، فضلًا عن توفير أعضاء هيئة تدريس مؤهلين بقدرات عالية على توصيل المعلومات واستخدام أساليب التدريس الحديثة.

كما تفقد رئيس الوزراء أيضًا معامل محاكاة طب الأسنان وعيادات الأسنان التعليمية الموجودة بمبنى (A)، والتي توفر بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة لطلاب كلية طب الأسنان وفق أحدث المعايير الأكاديمية العالمية، حيث شاهد الطلاب والطالبات أثناء عملهم الفعلي في المعامل وممارسة علاج الأسنان على نماذج محاكاة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بما شاهده من مستوي عال من التجهيزات والمعدات والمعامل.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اهتمام الجامعة بدمج الأنشطة الطلابية والرياضية والفنية في العملية التعليمية لتعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي، فضلًا عن تنفيذ خطط طموحة للتعاون مع مؤسسات بحثية وصناعية لتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب وربط الدراسة بسوق العمل.

كما شاهد رئيس الوزراء ومرافقوه، معرضًا فنيًا للطلاب بعنوان "الفن يجسد مسيرة بناء الجمهورية الجديدة" بالمدرج الروماني بالجامعة، تضمن لوحات فنية عبر الطلاب من خلالها عن فخرهم بوطنهم، وتضمنت لوحاتهم مشاهد مختلفة للنهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، فضلًا عن المشروعات القومية في مجالات التعليم والصناعة والزراعة والبنية التحتية فى مبادرة لتسجيل حجم الجهد المبذول لبناء الجمهورية الجديدة.

وحرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع طلاب وطالبات الجامعة المشاركين بالمعرض الفني.

دراسة وجود تخصص لتصنيع الحلي والمجوهرات في جامعة بنها

وفي ختام جولته بالجامعة، وجه رئيس الوزراء وزير التعليم العالي، بدراسة وجود تخصص لتصنيع الحلي والمجوهرات في جامعة بنها أو باحدى الجامعات التكنولوجية المتخصصة، لتعمل على استقبال الطلاب المبدعين المبتكرين من خريجي مدرسة "ايجيبت جولد"، حيث أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، أنه يوجد بالفعل برنامج مشابه بالجامعة يجري العمل عليه حاليًا لاستكمال اللوائح الخاصة به بهدف خدمة الطلاب خريجي مدارس صناعة الحلي والمجوهرات.

