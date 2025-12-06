السبت 06 ديسمبر 2025
حاكم جمهورية الشيشان يتوعد أوكرانيا بضربات انتقامية لهذا السبب

رمضان قديروف
رمضان قديروف
أعلن حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن شن ضربات مكثفة على الأهداف العسكرية والصناعية الأوكرانية، ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدف بناية مرتفعة في جروزني.

 

ضربات مكثفة على الأهداف العسكرية والصناعية الأوكرانية

وكتب قديروف في قناته على "تلجرام": "استهدفت الضربات الروسية المكثفة والدقيقة منشآت عسكرية وصناعية كبرى، وأهم منشآت الطاقة التي تخدمها، المنتشرة في مناطق مختلفة من أوكرانيا".

وأضاف أن الضربات شملت مستودعات صواريخ وقنابل جوية تحت الأرض، ومطارات، ومواقع تجميع الطائرات المسيرة، ومراكز الإصلاح العسكرية واللوجستية، ومنشآت الدفاع الجوي، والبنية التحتية العسكرية في الموانئ، ومحاور سكك الحديد المخصصة لتسليم شحنات "الناتو"، ومواقع تمركز المعدات القتالية.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال: "على الرغم من أن أوكرانيا نفسها تتردد في الاعتراف بحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية والصناعية، وتصف وسائل الإعلام الليلة الماضية بأنها 'جهنمية'، أود أن أبلغكم أن هذا ليس كل شيء بعد. المزيد في الطريق. إنذارات الغارات الجوية تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا منذ الصباح".

 

تدمير أكثر من 60 هدفا في أكثر من 10 مناطق أوكرانية

بالإضافة إلى ذلك، أعلن قديروف عن تدمير أكثر من 60 هدفا في أكثر من 10 مناطق أوكرانية.

وذكر: "تم تنفيذ الضربة الأولى في الساعة 00:40 بتوقيت موسكو على تشيرنيغوف وفاستوف. وسمعت انفجارات قوية في مناطق كييف، وخاركوف، وأوديسا، ودنيبروبتروفسك، وفينيتسا، وبولتافا، وخميلنيتسكي، وزابوروجيه، وسومي، ومناطق أخرى. حتى الساعة التاسعة صباحا، تم استهداف أكثر من 60 هدفا بـ صواريخ 'إسكندر-إم' و'كينجال' و'كاليبر'. وقد ألحقت أضرارا لا يمكن إصلاحها بخطوط العدو الخلفية".

