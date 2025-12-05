بسام راضي: إشادة دولية واسعة بحسن قيادة مينا رزق لمجلس الفاو

أول مصرى وأصغر من يتولى هذا المنصب

قال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، إن أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) قد شهدت إشادة دولية واسعة بالأداء المتميز لرئيس المجلس، مينا رزق، الذي نجح في إدارة الجلسات بكفاءة لافتة.

وأوضح أنه في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة، اختُتمت أعمال المجلس خلال أربعة أيام فقط بدلًا من أسبوع كامل، وهو ما اعتبرته الوفود دليلًا على الفاعلية العالية في إدارة الوقت وتنظيم الجلسات وتحقيق التقدم المنشود في الملفات المطروحة، وضعًا في الاعتبار أنها الجلسة الأولى التي يتولى رئاستها منذ انتخابه في يوليو الماضي كأول مصري وأصغر من يتولى هذا المنصب في تاريخ المنظمة.

بسام راضي عن مينا رزق: قادر على بناء التفاهم وتعزيز الحوار البنّاء داخل المجلس

أضاف السفير بسام راضي أن "رزق" قد تمكن من تمرير جميع بنود النقاش بالتوافق الكامل بين الدول الأعضاء، دون اللجوء إلى عملية تصويت، وذلك بالرغم من وجود عدد من البنود الخلافية محل النقاش، وهو ما عكس قدرته على بناء التفاهم وتعزيز الحوار البنّاء داخل المجلس.

نوه السفير بسام راضي أيضًا إلى حرص الدكتور شو دونيو، المدير العام للفاو، في كلمته الختامية وكذا رؤساء وفود الدول المشاركة، على الإشادة بالأداء القيادي لـ مينا رزق، مؤكدين أن رئاسته للدورة أسهمت في خلق مناخ من التعاون والتنسيق المثمر، وأضفت زخمًا إيجابيًا على مسار عمل المجلس ونتائجه، ووفرت الكثير من الموارد المالية المخصصة لعقد الجلسة على مدار الأسبوع كامل.

الكفاءات المصرية

اختتم السفير بسام راضي تصريحاته بالإشارة إلى أن مثل هذه الكفاءات المصرية على المستوى الدولي تساهم في تعزيز ريادة مصر داخل المحافل الأمميّة والدولية وتبرز قدرة الكوادر المصرية على قيادة وتيسير المجالس الدولية رفيعة المستوى، وذلك اتساقًا مع رؤية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي نحو تمكين الكفاءات والكوادر الشابة ودفعها لتولي المسئولية.



