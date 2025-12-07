آداب عين شمس تنظم دورات تدريبية للشباب الجامعي المقبل على الزواج

18 حجم الخط

نظمت كلية الآداب جامعة عين شمس دورات تدريبية للشباب الجامعى المقبل على الزواج تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حنان كامل عميدة كلية الآداب، حنان سالم وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنميةالبيئة.

وذلك فى إطار المشروع القومى الرئاسى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وانطلاقًا من مبادرة تنفيذ تدريبات المشروع لطلاب الجامعات المصرية فى العام الدراسى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.



وفى هذا السياق فقد اهتم المحتوى التدريبي للدورات بدعم الطلاب بالمعارف والخبرات اللازمة لبناء أسرة سليمة، حيث يتضمن المحتوى التدريبى ثلاثة جوانب هي: الجوانب النفسية والاجتماعية في الحياة الأسرية، والجوانب الصحية والطبية، بالاضافة للجوانب الشرعية والدينية، وقد تم التركيز على الجانب الاجتماعى الخاص بمعايير اختيار شريك الحياة وعوامل إنجاح الزواج وكذلك ايجابيات وسلبيات التواصل الأسرى وأهم المشكلات الأسرية وكيفية حلها وذلك عبر أنشطة نظرية وعملية للطلاب الحاضرين.

إختيار شريك الحياة وبناء أسرة سليمة

واتسمت الدورات بالتفاعل الواسع والمثمر بين المدربين والطلاب، كما عبرت استجاباتهم عن مدى أهمية الدورات وثراء محتواها التدريبى الهادف لرفع مستوى كفاءة شباب الجامعات وقدرتهم على إختيار شريك الحياة وبناء أسرة سليمة من خلال نجاح عملية الزواج، حيث تعود زيادة معدلات مشكلة الطلاق إلى كيفية اختيار شركاء الحياة فى المقام الأول، وبالتالى فقد هدفت الدورة بشكل أساسي إلى استدامة التواصل الأسرى ونجاح العلاقة بين أفراد الأسرة بشكل عام.

