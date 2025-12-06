السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية يناقش مستقبل التعاون في علوم الطيران والفضاء

المنتدى الخامس لاتحاد
المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات العربية والروسية
18 حجم الخط

 تنطلق يومي 7 و8 ديسمبر 2025 فعاليات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية، الذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار  "جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام".  

يأتي ذلك في إطار دعم التعاون الدولي في مجالات التعليم والبحث العلمي، وتحت رعاية الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

 

تبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا

 يعقد المنتدى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية، ليشكل منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا، ومناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء.  

تفتتح فعاليات المنتدى بجلسة نقاشية بعنوان: "ما وراء الحدود: مستقبل التعاون العربي–الروسي في علوم الطيران والفضاء"، والتي تتناول مشروع إنشاء اتحاد الجامعات العربية–الروسية الخاص بالمرصد الفضائي لاستكشاف الكواكب الخارجية والبحث عن دلائل الحياة في الكون، وايضًا تطوير  وتحديث البرامج التدريبية والتعليمية وخاصة فى مجال الطقس الفضائى وعلوم الفضاء.

يدير الجلسة الدكتور أنس راتب السالم المدير التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، ويشارك فيها نخبة من كبار الأكاديميين والخبراء، من بينهم:  
-  الدكتور عصام الدين عجمي رئيس جامعة الشارقة – الإمارات.  
- الدكتور ألكسندر بلينسكي – جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية، روسيا.  
- الدكتور نبيل ياسين – جامعة حلوان، مصر.  
- الدكتور غينادي الفيرينكو – شركة تكنولوجيز أوف تراست، روسيا.  

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية، تبادل الخبرات في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي مناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، دعم إنشاء مشروعات بحثية مشتركة تخدم التنمية المستدامة.  

يمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو بناء جسور معرفية بين الحضارتين العربية والروسية، ويعكس حرص جامعة حلوان على أن تكون مركزًا فاعلًا في دعم الحوار الأكاديمي الدولي، بما يسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ويدعم رؤية مصر في تعزيز مكانتها العلمية عالميًا.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية جامعة حلوان وزير التعليم العالي اتحاد الجامعات العربية وزارة التعليم العالى الذكاء الاصطناعي علوم الفضاء علوم الطيران والفضاء

مواد متعلقة

ألسن عين شمس تنظم ورشة عمل حول "توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي"

سامح حسين يكشف حقيقة تعيينه عضوا بهيئة تدريس جامعة حلوان

وزارة التعليم العالي تفتح باب التقديم لتأشيرات الحج

رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم نبهنا منذ أكثر من 1400 عام إلى علوم الفضاء

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق رأس الحكمة

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

فريق محميات أسوان في طريقه للشرقية، هل تنجو قرية الزوامل من تهديد التماسيح (صور)

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في قضاء فوائت صلوات الفروض؟ الإفتاء توضح الآراء الفقهية

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

أيهما أفضل في الصلاة إطالة الركوع أم السجود؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads