منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية يناقش مستقبل التعاون في علوم الطيران والفضاء

تنطلق يومي 7 و8 ديسمبر 2025 فعاليات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية، الذي تستضيفه جامعة حلوان تحت شعار "جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام".

يأتي ذلك في إطار دعم التعاون الدولي في مجالات التعليم والبحث العلمي، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

تبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا

يعقد المنتدى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية، ليشكل منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا، ومناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء.

تفتتح فعاليات المنتدى بجلسة نقاشية بعنوان: "ما وراء الحدود: مستقبل التعاون العربي–الروسي في علوم الطيران والفضاء"، والتي تتناول مشروع إنشاء اتحاد الجامعات العربية–الروسية الخاص بالمرصد الفضائي لاستكشاف الكواكب الخارجية والبحث عن دلائل الحياة في الكون، وايضًا تطوير وتحديث البرامج التدريبية والتعليمية وخاصة فى مجال الطقس الفضائى وعلوم الفضاء.

يدير الجلسة الدكتور أنس راتب السالم المدير التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، ويشارك فيها نخبة من كبار الأكاديميين والخبراء، من بينهم:

- الدكتور عصام الدين عجمي رئيس جامعة الشارقة – الإمارات.

- الدكتور ألكسندر بلينسكي – جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية، روسيا.

- الدكتور نبيل ياسين – جامعة حلوان، مصر.

- الدكتور غينادي الفيرينكو – شركة تكنولوجيز أوف تراست، روسيا.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية، تبادل الخبرات في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي مناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، دعم إنشاء مشروعات بحثية مشتركة تخدم التنمية المستدامة.

يمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو بناء جسور معرفية بين الحضارتين العربية والروسية، ويعكس حرص جامعة حلوان على أن تكون مركزًا فاعلًا في دعم الحوار الأكاديمي الدولي، بما يسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ويدعم رؤية مصر في تعزيز مكانتها العلمية عالميًا.

