الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق بمرسى فندق جنوب الغردقة يلتهم لنش وفلوكة

حريق بمرسى فندق جنوب
حريق بمرسى فندق جنوب الغردقة يلتهم لنش وفلوكة
18 حجم الخط

اندلع مساء اليوم الأحد حريق ضخم في مرسى أحد الفنادق جنوب مدينة الغردقة، أدى إلى احتراق لنش وفلوكة كانت راسية بالمكان، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

تلقت الحماية المدنية إخطارًا بانطلاق النيران من لنش سياحي راسي، سرعان ما امتدت إلى فلوكة صغيرة بجواره، ما أسفر عن احتراقهما بالكامل أثناء رسوّهما على المرسى.

 

بيانات المركبين المحترقين

اللنش السياحي: طول 25 مترًا.

الفلوكة: طول 12 مترًا.


التحقيقات وأسباب الاشتعال

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتشير المعلومات الأولية إلى احتمال اندلاع الحريق نتيجة ماس كهربائي أو حادث داخل مطبخ اللنش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق الغردقة لنش محترق فلوكة محترقة الحماية المدنية مرسى الفنادق ماس كهربائي

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات اختفاء فتاة في صفط اللبن

الأمن يكشف حقيقة فيديو ادعاء سيدة القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف

حقيقة فيديو إجبار سائقي سيارات الأجرة على المشاركة في الحملات الأمنية بكفر الدوار

اكسب دولارات مقابل القراءة، القبض على تشكيل عصابى للنصب باسم منصة "H&S"

القبض على قائد سيارة تابعة لشركة توصيل بتهمة التحرش بأجنبية في الجيزة

القبض على عاطلين سحلا طالبة أثناء سرقة هاتفها بالمنيا

الداخلية تواصل ورش العمل لطلبة الجامعات حول مواجهة الشائعات ومخططات إسقاط الدول

الداخلية تكشف ملابسات القبض على رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية ورئيس تحريره

الأكثر قراءة

كأس العرب، تونس تتقدم على قطر في الشوط الأول بهدف بن رمضان

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

مصرع 4 مستشارين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 مستشارين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا (صور)

خليفة رونالدو، ناد سعودي يقترب من التعاقد مع محمد صلاح

مقتل الفنان سعيد مختار على يد زوج طليقته بأكتوبر

التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في وفاة 4 قضاة في المنيا

كأس العرب، شوط أول سلبي بين فلسطين وسوريا

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

انخفاض المسكوفي والبلدي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد الشيخين أو العدوة بالمدينة المنورة وأسماؤه وفضله

ما فضل الإمامة في الصلاة، وما الشروط التي يجب توافرها في الإمام؟ الإفتاء تجيب

ما حكم عقوق الوالدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads