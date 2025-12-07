حريق بمرسى فندق جنوب الغردقة يلتهم لنش وفلوكة

18 حجم الخط

اندلع مساء اليوم الأحد حريق ضخم في مرسى أحد الفنادق جنوب مدينة الغردقة، أدى إلى احتراق لنش وفلوكة كانت راسية بالمكان، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

تلقت الحماية المدنية إخطارًا بانطلاق النيران من لنش سياحي راسي، سرعان ما امتدت إلى فلوكة صغيرة بجواره، ما أسفر عن احتراقهما بالكامل أثناء رسوّهما على المرسى.

بيانات المركبين المحترقين

اللنش السياحي: طول 25 مترًا.

الفلوكة: طول 12 مترًا.



التحقيقات وأسباب الاشتعال

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتشير المعلومات الأولية إلى احتمال اندلاع الحريق نتيجة ماس كهربائي أو حادث داخل مطبخ اللنش.

