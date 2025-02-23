مخاطر مشروبات الطاقة، وما هي البدائل الصحية لها؟

يتم الترويج لما يسمى بـ "مشروبات الطاقة" كوسيلة لشحن العقل والجسد من خلال تحسين التركيز وجعل الشخص أكثر يقظة.

وعلى الرغم من شعبيتها، إلا فوائد هذه المشروبات المليئة بالكافيين والسكر، تشكل بعض المخاطر الصحية الخطيرة إذا لم يكن الشخص حذرًا، وفقًَا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

إيجابيات وسلبيات مشروبات الطاقة

لا يمكن إنكار أن تناول مشروب مليء بالكافيين يعطي دفعة من الطاقة ويزيد من التركيز، ولكن لا تحتوي مشروبات الطاقة على الكافين فقط وإنما على خليط قوي من مكونات أخرى مثل التورين، وهو حمض أميني، ومستخلصات عشبية مثل الجينسنغ والجوارانا.

وقد يكون لهذه المكونات بمفردها بعض الفوائد الصحية - مثل دعم صحة الدماغ والقلب، وتحسين الطاقة والتركيز ومضادات الأكسدة والفوائد المضادة للالتهابات - ولكن عندما تجمعها مع الكافيين الإضافي والسكريات المضافة في مشروب الطاقة، فقد تكون وصفة لكارثة.

المخاطر الصحية لمشروبات الطاقة

من غير المرجح أن يكون الاستهلاك العرضي لمشروبات الطاقة من قبل الأشخاص الأصحاء ضارًا، لكن شربها بانتظام يمكن أن يزيد من خطر الآثار الصحية الضارة، خاصة إذا كان الشخص يعاني من حالة طبية قائمة، فالآثار الجانبية لمشروبات الطاقة عديدة.

ويرتبط مزيج الكافيين والسكريات المضافة في مشروبات الطاقة بانخفاض حساسية الأنسولين وزيادة نسبة السكر في الدم، لذلك قد لا تكون خيارًا ذكيًا لمرضى السكري.

قد يعرض الشخص تناول مشروب الطاقة أيضًا لخطر أشياء مثل:

القلق

الاكتئاب

الإسهال

الهلوسة

الصداع

تقلبات المزاج

الغثيان

سرعة ضربات القلب

السكتة الدماغية

تسوس الأسنان

زيادة الوزن

يمكن لمشروبات الطاقة أيضًا أن تسبب السكتة الدماغية، والسكتة الدماغية تشبه النوبة القلبية ولكن في الدماغ، الحالة التي يمكن أن تسبب السكتة الدماغية بعد تناول مشروب الطاقة تسمى متلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية القابلة للعكس (RCVS)، ويمكن أن يؤدي هذا التشنج المفاجئ للأوعية الدموية في الدماغ إما إلى تقييد إمداده بالدم أو التسبب في نزيف.

ليس من غير المألوف أن يشعر الأفراد بالتوتر أو القلق بعد تناول الكافيين وحده، وولكن عندما يستهل كميات زائدة ويجمع هذا مع التأثير المنشط للمكونات الإضافية، مثل الجوارانا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخيم التأثيرات النفسية والعصبية، وقد يكون لها أيضًا تأثيرات قلبية وعائية، مثل زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، وقد تؤدي حتى إلى السكتة الدماغية.

ارتفاع ضغط الدم هو الخطر الرئيسي للسكتة الدماغية.

اعتبارات صحية أخرى

بجانب العديد من المخاطر الصحية الجسدية والعقلية، هناك أشياء أخرى مهمة يجب مراعاتها قبل تناول مشروب الطاقة.

خلط مشروبات الطاقة مع الأدوية

لا تتفاعل المكونات الموجودة في مشروبات الطاقة دائمًا بشكل جيد مع بعض الأدوية أيضًا، لذا فإن خلطها فكرة سيئة، إذا كان الشخص يتناول دواءً مضادًا للاكتئاب أو مضادًا للقلق أو دواءً لتمييع الدم، فإن المنشطات الموجودة في مشروب الطاقة يمكن أن تزيد أو تقلل من تأثيرات هذه الأدوية.

من الذي يجب أن يتجنب مشروبات الطاقة؟

يجب على هذه المجموعات تجنب مشروبات الطاقة تمامًا بسبب المخاطر المحتملة:

الأطفال والمراهقون

النساء الحوامل

الأفراد الذين يعانون من حالات مرضية سابقة (مثل أمراض القلب أو الكلى)

أي شخص يتناول أدوية بانتظام لعلاج حالات صحية

بدائل صحية لمشروبات الطاقة

تروج بعض ماركات مشروبات الطاقة لخيارات "أكثر صحة"، خالية من السكر أو منخفضة السكر ومنخفضة السعرات الحرارية وقد تحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن، ولكن هذا لا يعني أنها مفيدة.

فلا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان الادعاء صحيحًا أم لا، فربما تحتوي على كمية أقل من السكر أو الكافيين، ولكنها ربما لا تزال تحتوي على الكثير من الإضافات والمنشطات الأخرى التي ليست جيدة على الإطلاق.

الميزة المؤقتة التي يحصل عليها الإنسان من مشروب الطاقة قصيرة الأمد وستجعله في النهاية يشعر بالخمول، لذا، إذا كان الشخص في حالة ركود أو يريد أن يبدأ يومه، فبدلًا من تناول مشروب طاقة كحل سريع، فكر في البدائل الأكثر أمانًا التالية:

القهوة، في الاعتدال، تعد القهوة مصدرًا قويًا لمضادات الأكسدة وقد تقلل حتى من خطر التدهور المعرفي والسرطان وأمراض الكبد.

الشاي الأسود، أظهرت دراسة تلو الأخرى أن شرب الشاي مفيد، وهناك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها، للحصول على دفعة من الطاقة، ربما يكون الشاي الأسود هو الخيار الأفضل، بحوالي 45 مجم، يحتوي على أكبر قدر من الكافيين من أي شاي، ونصف كمية الكافيين الموجودة في فنجان من القهوة.

الشاي الأخضر، يعد الشاي الأخضر خيارًا رائعًا بشكل عام، فقد أظهرت الأبحاث أن الشاي الأخضر قد يساعد أيضًا في مكافحة السرطان وخطر الإصابة بأمراض القلب، وخفض ضغط الدم والكوليسترول، ويساعدك على إنقاص الوزن.

ماء جوز الهند، هذا الخيار مليء بالمعادن ومضادات الأكسدة والإلكتروليتات، مما يجعله طريقة مثالية لتعزيز الطاقة بعد التمرين.

طرق طبيعية للبقاء نشيطًا

هناك أيضًا طرق طبيعية للحفاظ على الطاقة، من المهم:

شرب كمية كافية من الماء، والتأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم يساعد على تجنب الجفاف، الذي يستنزف الطاقة.

النوم، لا يوجد شيء أفضل من الحصول على الكثير من ساعات النوم الجيدة، والشعور بالراحة يعني أن الشخص يحتاج إلى كمية أقل من الكافيين للبقاء مستيقظًا ومنتبهًا.

تناول الطعام بشكل جيد، تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة سيساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ويجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول، دون الحاجة إلى الكافيين والسكر الإضافيين.

ممارسة الرياضة، إن البقاء نشطًا سيعزز مستويات الطاقة بشكل طبيعي، ويحسن المزاج ويجعل الشخص يشعر بتحسن بشكل عام.

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