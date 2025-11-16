البنك المركزي يشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي

18 حجم الخط

يشارك البنك المركزي المصري في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية "PAFIX"، الذي يُعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويُقام بالتوازي مع معرض "كايرو آي سي تي"، خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري،وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي في القطاع المصرفي ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة، صرح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، بأن البنك المركزي يحرص على المشاركة في هذا الحدث سنويًا باعتباره منصة متميزة لتبادل الرؤى والأفكار حول قضايا التحول الرقمي في الخدمات المالية والمصرفية، والتي تأتي في صدارة أولويات الدولة المصرية.

كما أكد المحافظ أن البنك المركزي يسعى باستمرار لمواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة للتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وتطوير نظم وخدمات الدفع الرقمية وتوظيفها لتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، بحيث تكون أسهل وأسرع، مع الالتزام بتطبيق أفضل المعايير الدولية لضمان تأمين كافة المعاملات المالية.

وخلال الافتتاح الرسمي للمعرض، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جناح البنك المركزي، وتم اطلاعه على أبرز المشاريع والمبادرات الاستراتيجية للبنك في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية ونظم وخدمات الدفع الإلكترونية، ودورها في تطوير الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.

كما تم تقديم شرح وافٍ للخدمات التي ستُتاح من خلال منظومة "الهوية المالية الرقمية"، وجرى عرض تجربة التعرف على هوية العملاء عن بُعد بغرض فتح الحسابات المصرفية الرقمية، حيث تتيح هذه المنظومة للبنوك ومقدمي الخدمات المالية التحقق الإلكتروني من هوية العملاء (e-KYC)، مما يمكّنهم من فتح الحسابات البنكية والحصول على الخدمات الرقمية بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى التوجه إلى الفروع.

وتجدر الإشارة إلى أن جناح البنك المركزي في المعرض يشهد هذا العام تنظيم مجموعة متنوعة من العروض والفعاليات، من بينها عرض تثقيفي يسلّط الضوء على تاريخ تطور المعاملات المالية عبر الزمن، إلى جانب عدد من الجلسات النقاشية بمشاركة ممثلي البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال، حيث تتناول مستقبل التحول الرقمي وأحدث التوجهات في مجالات التكنولوجيا المالية، كما تتضمن عدد من الأنشطة التفاعلية المقامة في المنطقة المخصصة لتطبيق "انستاباي" بالمعرض.

ومن المقرر أن تشارك قيادات البنك المركزي، غدًا الإثنين وبعد غدٍ الثلاثاء، في جلسات المؤتمر التي تناقش العديد من الموضوعات والقضايا الهامة، من أبرزها التحولات العالمية غير المسبوقة في القطاع المصرفي، وما أحدثته الحلول التكنولوجية الجديدة، خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، من تغييرات جذرية في القواعد والأنظمة والبنية التحتية التي تحكم هذا القطاع والخدمات المرتبطة به، وذلك في حضور نخبة من رؤساء وقيادات البنوك، ومسؤولين من الجهات والمؤسسات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، إلى جانب الخبراء الدوليين والمحللين المهتمين بتطورات تقنيات التكنولوجيا المالية ونظم الدفع الإلكترونية والشمول المالي.

