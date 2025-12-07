الحكومة تعلن عن منصة ذكاء اصطناعي جديدة لكشف الأخبار المفبركة خلال ثوان

18 حجم الخط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة إجراءات مواجهة الشائعات، حيث استعرض خلاله ملامح المنصة الرقمية الجديدة التي يجري تجهيزها داخل المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف الأخبار المفبركة خلال ثوان.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المنصة في مرحلتها التجريبية حاليًا، وتهدف إلى تحليل مضمون الأخبار والصور المنشورة على مختلف المنصات الرقمية، وتحديد مدى صحتها بدقة عالية، بما يدعم الجهود الحكومية في التصدي للشائعات.

وأكد رئيس الوزراء أن حجم الشائعات المتداولة يوميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كبير، إلى جانب ما تبثه بعض وسائل الإعلام الخارجية من أخبار زائفة تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد على منهج واضح يقوم على نشر الحقائق، وتنسيق العمل بين الجهات المعنية.

مدبولي: هناك محاولات منظمة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني عبر معلومات مضللة

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتعامل بجدية مع النقد الموضوعي، إلا أن هناك محاولات منظمة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني عبر معلومات مضللة، وهو ما يستلزم إجراءات حازمة ضد من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة أو نشر محتوى يستهدف الإضرار بالمصلحة العامة.

وشهد الاجتماع استعراض جهود وزارات الأوقاف والداخلية والاتصالات ووزارة الشباب من خلال وحدة "تصدوا معنا"، بالإضافة إلى دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام في مواجهة الشائعات.

كما تم التأكيد على أن القوانين الحالية تتضمن نصوصًا واضحة لمحاسبة مرتكبي جرائم نشر الأخبار الكاذبة، مع بحث إمكانية تغليظ العقوبات خلال الفترة المقبلة، وتوافق الحضور على تفعيل عمل وحدات الرصد في كل الجهات، ووضع استراتيجية وطنية موحدة لقياس ومواجهة الشائعات.

تصريحات رئيس الوزراء اليوم بشأن مواجهة الشائعات

• رئيس الوزراء أكد انتشار كميات كبيرة من الشائعات يوميًا عبر مواقع التواصل.

• الإشارة إلى أن وسائل إعلام خارجية تروج أخبارًا زائفة لإرباك المجتمع.

• الدولة تعتمد على نشر الحقائق والتنسيق بين الجهات للتصدي للشائعات.

• الحكومة ترحب بالنقد الموضوعي، لكن المشكلة في المعلومات المضللة التي تستهدف ضرب الثقة في الاقتصاد.

• أمثلة عديدة لما يتم تداوله من مغالطات تستهدف إحداث بلبلة.

• ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتعمد نشر أكاذيب أو اختلاق وقائع مفبركة.

• القوانين الحالية تحتوي على عقوبات قادرة على مواجهة نشر الأخبار الكاذبة.

• التأكيد على أهمية توحيد الجهود بين جميع الوزارات والأجهزة في مواجهة الشائعات.



8 إجراءات عاجلة من الحكومة لمواجهة الشائعات

• متابعة تنفيذ آليات مواجهة الشائعات على مستوى كل الجهات المعنية.

• تفعيل عمل جهات رصد الشائعات على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل.

• اتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة ضد مروجي الأكاذيب والمعلومات المضللة.

• بحث تغليظ العقوبات ضد من يتعمد الإضرار بالمجتمع والاقتصاد الوطني عبر نشر الشائعات.

• إطلاق منصة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الأخبار والصور والتحقق من صحتها.

• تعزيز جهود وزارات الأوقاف والداخلية والاتصالات والشباب في التصدي للشائعات.

• توحيد آليات الرصد والتعامل بين المجلس الأعلى للإعلام والهيئات الوطنية للصحافة والإعلام.

• وضع استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة الشائعات مع أدوات واضحة لقياس النتائج.

