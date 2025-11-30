الأحد 30 نوفمبر 2025
رياضة

فرايبورج يضرب ماينز برباعية في الدوري الألماني

فرايبورج
فرايبورج
حقق فريق فرايبورج فوزا كبيرا على ضيفه ماينز بنتيجة 0/4 في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 12 من الدوري الألماني.

سجل أهداف فرايبورج في شباك ماينز، كوبلر وجريفو ومانزامبي وأوسترهاج في الدقائق 12 و26 و50 و90+1.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فرايبورج إلى النقطة 16 في المركز الثامن، بينما يتجمد رصيد ماينز عند 6 نقاط في الترتيب الثامن عشر والأخير.

تعادل بين فرانكفورت وفولفسبورج 

خطف فريق آينتراخت فرانكفورت تعادلا قاتلا من ضيفه فولفسبورج بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني.

وجاء هدف فولفسبورج عن طريق اللاعب آرون زينتر في الدقيقة 67، وتعادل ميتشي بانشوايي لفريق آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 90+6.

وبهذه النتيجة يرفع فرانكفورت رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع، كما رفع فولفسبورج رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس عشر.

فرايبورج ماينز الدوري الألماني فرانكفورت فولفسبورج

الجريدة الرسمية