الإثنين 01 ديسمبر 2025
رياضة

بايرن ميونخ يغرد علي ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ12

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
ترتيب الدوري الألماني، واصل بايرن ميونخ تصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة بدون تلقي أي خسارة بعد مرور الجولة الثانية عشر.

 

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ12

1- بايرن ميونخ 34 نقطة
2- لايبزيج 26 نقطة
3- بوروسيا دورتموند 25 نقطة
4- باير ليفركوزن 23 نقطة
5- هوفينهايم 23 نقطة
6- شتوتجارت 22 نقطة
7- آينتراخت فرانكفورت 21 نقطة
8- فرايبورج 16 نقطة
9- فيردر بريمن 16 نقطة
10- كولن 15 نقطة
11- أونيون برلين 15 نقطة
12- بوروسيا مونشنجلادباخ 13 نقطة
13- هامبورج 12 نقطة
14- أوجسبورج 10 نقاط
15- فولفسبورج 9 نقاط
16- هايدينهايم 8 نقاط
17- سانت باولي 7 نقاط
18- ماينز 6 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الألماني

 

وكان فريق بايرن ميونخ فاز على نظيره سانت باولي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء السبت الماضي، على ملعب أليانز أرينا،  في إطار الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الألماني.

أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد سانت باولي

وجاءت ثلاثية بايرن ميونخ عن طريق رافائيل جيريرو ولويس دياز ونيكولاس جاكسون في الدقائق 44، 90+3، 90+7.

فيما جاء هدف سانت باولي عن طريق أندرياس في الدقيقة 9.

 

بهذه النتيجة، يحتل فريق بايرن ميونخ بقيادة مديره الفني البلجيكي فينسنت كومباني صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة، فيما يأتي فريق سانت باولي في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

 

 

